اسماعیل نباتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مجموعه اقدامات این اداره در حوزه بازسازی اماکن ورزشی، توسعه سرانهها، حمایت از قهرمانان و افتخارآفرینی ورزشکاران رباط کریم در میادین ملی و بینالمللی خبر داد.
وی با اشاره به چالشهای حوزه ورزشهای آبی اظهار کرد: اماکن آبی شهرستان در طول سال با مشکلات متعددی روبهرو هستند؛ در نیمه نخست سال قطعی آب و در نیمه دوم قطعی گاز از مهمترین موانع فعالیت این مجموعههاست. با این حال، با ایجاد تغییر و تحول در هیئت ورزشهای آبی و نجات غریق و بهرهگیری از کادر فنی و علمی، استعدادیابی و آموزش تیمهای پایه در دستور کار قرار گرفته است.
نباتی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی رباطکریم فرسوده و قدیمی هستند، افزود: از ابتدای مسئولیت، کارگروه کارشناسی تشکیل و بازسازی و تجهیز سالنهایی نظیر سالن ۱۲۰۰ نفره مرحوم محمدی، سالن الغدیر پرند، سالن آزادگان، سالن شهدا و خانه کشتی شهدا انجام شد و سایر پروژهها نیز در انتظار تخصیص اعتبارات قرار دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان رباطکریم از اجرای پروژههای جدید نیز خبر داد و گفت: بازسازی استخر آزادگان و زمین چمن وهنآباد با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است و مطالعات احداث ورزشگاه ۴۰ هزار نفری شهرستان نیز آغاز شده است.
وی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی شهرستان تصریح کرد: هرچند سرانه ورزشی رباطکریم نسبت به بسیاری از شهرستانهای استان تهران رشد داشته، اما همچنان با استانداردهای کشوری فاصله داریم. رشد سریع جمعیت بهویژه در شهر پرند، ضرورت افزایش شتابان زیرساختهای ورزشی را دوچندان کرده است.
نباتی حمایت از قهرمانان را از اولویتهای اصلی این اداره دانست و گفت: اعزام ورزشکاران با مراسم رسمی بدرقه و استقبال انجام میشود و حمایتهای مادی و معنوی از پیشکسوتان و مدالآوران همواره در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: رباطکریم در رشتههای پارالمپیکی از جمله پرتاب کلاب، پاراوزنهبرداری و بوچیا و همچنین در رشتههایی مانند فوتبال، فوتسال، کشتی، کاراته، تکواندو، ووشو، بوکس، شطرنج و دوچرخهسواری دارای قهرمانان ملی و بینالمللی است.
رئیس اداره ورزش و جوانان رباطکریم درباره سیاستهای بودجهای سال جاری گفت: توسعه ورزشهای همگانی و سلامتمحور اولویت نخست است و در بخش قهرمانی نیز برنامههایی نظیر استعدادیابی، مشاوره پزشکی و فیزیوتراپی برای مدالآوران پیشبینی شده است.
وی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران شهرستان در سال جاری افزود: پرستو حبیبی با مدال برنز پرتاب کلاب در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی عربستان، امیرمهدی هنرمند با مدال نقره بوچیا در پارالمپیک آسیایی جوانان امارات و نرگس امیرمحسنی بهعنوان قهرمان فوتسال بانوان و خانم گل المپیک آسیایی جوانان بحرین از جمله این موفقیتها هستند.
نباتی ادامه داد: همچنین رضا و ابوالفضل لطیفی در ورزشهای باستانی، محمد قربانعلیزاده و مهدی میرزایی با مدال طلای بدنسازی و پرورش اندام در انتخابی تیم ملی، فاطمه احمدی با طلای رزمی سوپر ساباکی، سهراب شمیرانی با طلای صخرهنوردی در مسابقات فلکالافلاک لرستان و علیرضا فرهمندی بهعنوان قهرمان کراسفیت کشور، درخشش قابل توجهی داشتند. تیم مینیفوتبال بانوان شهرستان نیز برای نخستین بار در لیگ برتر کشور حضور یافت و مقام چهارم را کسب کرد. در رشتههای گلف، وودبال و کروکت نیز خانم عنبرپور بهعنوان عضو تیم تهران به مقام قهرمانی کشور دست یافت.
وی در پایان با اشاره به اقدامات عمرانی و فرهنگی این اداره خاطرنشان کرد: بازسازی اساسی ساختمان اداره ورزش و جوانان، تعمیر و تجهیز سالنهای مختلف، بازسازی سرویسهای زمین چمن شهدا، میزبانی مسابقات استانی و کشوری و اردوهای تیم ملی، تشکیل کارگروه پایش باشگاههای ورزشی، تولید مستند تاریخ شفاهی ورزش رباطکریم و همچنین راهاندازی سه سازمان مردمنهاد و دو مرکز مشاوره جوانان با ارائه بیش از ۲۵۰ مشاوره رایگان، از جمله اقدامات شاخص انجامشده در این دوره بوده است.
