به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهار کرد: در مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۴، طی گشت مشترک دریایی ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی و یگان حفاظت منابع، دو فروند لنج سمبوک عمانی در فاصله ۱۰ مایلی اسکله کوهمبارک شناسایی و توقیف شدند.

سرهنگ احسانی افزود: در این عملیات تعداد ۶ متهم تبعه خارجی دستگیر و حدود ۱۰۰ کیلوگرم مارماهی به‌دست آمده از صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان همچنین از توقیف یک فروند قایق ۸۵ اسب ترال غیرمجاز در مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در محدوده ۲ مایلی اسکله گُزی (غرب جاسک) خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در این اقدام مأموران پایگاه حفاظت منابع آبزی جاسک موفق به توقیف قایق متخلف، دستگیری ۲ نفر متهم (که یکی از آن‌ها تبعه بنگلادش است) و کشف تجهیزات صید مخرب شامل یک دستگاه تور ترال، یک جفت تخته ترال، حدود ۱۰۰ متر طناب و همچنین حدود ۲۰ کیلوگرم ماهی مخلوط شدند.

سرهنگ احسانی با تأکید بر ادامه گشت‌های مستمر دریایی در طول شبانه‌روز اظهار داشت: مقابله با صید غیرمجاز، صید مخرب ترال و ورود شناورهای بیگانه در آب‌های تحت مدیریت شیلات هرمزگان با جدیت دنبال می‌شود و با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.