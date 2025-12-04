به گزارش خبرگزاری مهر، فرادید نوشت: در اینجا داستان پشت عکسی مشهوری را میخوانید که لحظه خروج جورج اِیرد از جنگنده لایتنینگ F1 را ثبت کرده است. این عکس را جیم میدز در ۱۳ سپتامبر ۱۹۶۲ گرفت. عکس در روزنامههای سراسر جهان منتشر شد و بسیاری تصور میکردند جعلی است، تا زمانی که وزارت دفاع بریتانیا تلاش کرد انتشار آن را ممنوع کند؛ اقدامی که ثابت کرد عکس کاملاً واقعی است.
هواپیمای موجود در تصویر، XG332 بود. این هواپیما در سال ۱۹۵۹ ساخته شد و یکی از ۲۰ نمونه پیشتولید لایتنینگ بود. لایتنینگ تنها جنگنده طراحی و ساخت بریتانیا بود که میتوانست با سرعتی بیش از ۲ ماخ برای نیروی هوایی سلطنتی پرواز کند. یکی از ویژگیهای خاص این هواپیما، قرارگیری عمودی و پلهای دو موتور رولزرویس آون در بدنه بود. لایتنینگ در ابتدا برای نقش رهگیر طراحی شده بود تا از پایگاههای بمبافکنهای بریتانیایی در برابر حملات احتمالی بمبافکنهای اتمی و مافوق صوت شوروی محافظت کند.
اما داستان این عکس دقیقاً چه بود؟ جیم میدز، عکاس حرفهای و ساکن نزدیکی فرودگاه هتفیلد، همسایه خلبان آزمایشی شرکت دِهاویلند بود. او آن روز همراه بچههایش به دیدن پرواز رفت و دوربینش را هم با خود برد تا شاید بتواند تصویری از هواپیما هنگام فرود بگیرد. اما آن روز، نه همسایه او، بلکه خلبان دیگری به نام جورج اِیرد پرواز را انجام داد. اِیرد یکی از خلبانان با تجربه و فعال در برنامه آزمایشی موشکهای هوا به هوا بود.
هنگامی که هواپیمای XG332 در ارتفاع حدود ۶۱ متری در حال فرود بود، ناگهان دماغه هواپیما بالا رفت و خلبان مجبور به خروج اضطراری شد. به دلیل آتشسوزی در موتور، کنترل هواپیما از دست رفته بود. جیم میدز توانست درست در همان لحظه عکس بگیرد: خلبان وارونه در هوا، چتر هنوز باز نشده، و هواپیما در حال سقوط در نزدیکی او. راننده تراکتوری که در عکس دیده میشود، صدای صندلی پرتاب را شنید و سریع برگشت تا ببیند چه اتفاقی افتاده. راننده یک نوجوان ۱۵ ساله بود که در تابستان آن سال در آنجا کار میکرد. او برای عکس ژست نگرفته بود؛ برعکس، در حال گفتن این بود که عکاس باید از آنجا دور شود.
سقف گلخانهای که خلبان به درون آن افتاد
هواپیما کمی قبل از باند سقوط کرد و جورج اِیرد پس از برخورد از سقف یک گلخانه پایین افتاد. در یک تصویر، سوراخ سقف گلخانهای که او از آن عبور کرده بهوضوح دیده میشود. خوشبختانه او زنده ماند؛ اگرچه هر دو پایش شکست. او پس از فرود بیهوش شده بود و با آب سرد سیستم آبیاری گلخانه به هوش آمد. عکسها ابتدا به وزارت هوانوردی ارسال شد و پس از آزادسازی، جیم میدز آنها را به روزنامه دیلیمیرر فروخت. دیلیمیرر برای این عکس ۱۰۰۰ پوند پرداخت کرد که امروز معادل ۲۰ هزار پوند ارزش دارد.
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