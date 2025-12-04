به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق بعد از ظهر پنج شنبه در جمع بانوان نخبه استان زنجان با اشاره به نامگذاری این روز به نام «مادران و همسران شهدا»، سخنان خود را با تکریم مقام مادران شهید آغاز کرد و گفت: تاریخ نشان داده است که مادرانی چون مادر پسران که چهار فرزند خود را در کربلا تقدیم کردند نماد عظمت مادرانگی و قدرت زنانه در فرهنگ ما هستند. بسیاری از ارزشهای فرهنگی و تمدنی ایران، ریشه در همین نقشآفرینی زنان دارد.
وزیر راه و شهرسازی هدف از نشست و دیدار با بانوان نخبه استان زنجان را شنیدن بیواسطه دغدغهها و تجربههای بانوان فعال دانست و افزود: آنچه از فعالیتهای شما گفته شد، هرکدام پشتوانهای از تلاش، مقاومت و اقدام جدی دارد. امروز مطمئن شدم که شما نهتنها کم نیاوردهاید، بلکه مسیرهای دشوار را با قدرت پشت سر گذاشتهاید.
صادق گفت: باور دارم که بسیاری از دستاوردهای امروز کشور در فرهنگ، اجتماع، علم و حتی مدیریت از زنان برخاسته است؛ نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل مسئولیتپذیری، ظرافت، قدرت روحی و احساس مادرانهای که به حل مسئله منجر میشود.
وی همچنین با اشاره به هویت مذهبی و فرهنگی زنجان گفت: عزاداریهای زنجان، چه در یومالعباس و چه در سایر مناسبتها، نمونهای بینظیر در جهان تشیع است. این همدلی و حضور عمومی اثرات عمیقی بر فرهنگ و حتی کالبد شهر گذاشته است.
وزیر راه و شهرسازی یکی از مهمترین موضوعات جلسه را سلامت زنان دانست و تأکید کرد: تمام نکات مطرحشده در حوزه سلامت بانوان را در نخستین جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد. وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری دستگاههای مرتبط، پیگیریهای اجرایی را آغاز میکند.
صادق آمار جمعیتی زنجان را «ظرفیت مهم توسعه» خواند و گفت: ۷۰ درصد زنان استان زیر ۶۹ سال هستند، که نشاندهنده یک نیروی فعال و مولد در استان است.
پیشبرد بازآفرینی شهری و بافت فرسوده
صادق با اشاره به تشکیل مجدد ستادهای بازآفرینی شهری گفت: این ستاد سالها در استانها و در سطح ملی تشکیل نمیشد، اما اکنون روند آن فعال شده است. بر اساس هماهنگی با استاندار زنجان، مقرر شد تمام منابع مربوط به شرکت بازآفرینی شهری در اولویت بافت فرسوده شهر زنجان و بهویژه محدوده خیابان شهید اختصاص یابد. این تصمیم قطعی است.
آزادراه زنجان به تبریز بهسازی میشود
وزیر راه و شهرسازی یکی از مشکلات جدی استان را وضعیت آزادراه زنجان تبریز عنوان کرد و گفت: مصوبه دولت برای تغییر پیمانکار اخذ شد و مناقصه نیز برگزار شده است. عملیات بهسازی این آزادراه بهزودی آغاز خواهد شد و این معضل چندینساله برطرف میشود.
صادق هم: ریلگذاری خط آهن استان به پایان رسیده و پس از انجام بررسیهای فنی، بهرهبرداری آن آغاز خواهد شد. این پروژه نتیجه سالها تلاش است و امروز به مرحله نهایی رسیدهایم.
حمایت از خیرین و تشکلهای اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش گسترده بانوان خیر استان گفت: برخی از بانوان زنجانی سرپرستی بیش از شش هزار نفر را برعهده دارند که عدد بسیار قابل توجهی است.
وی افزود: مشکل زمین برای مجموعههای خیریه، از جمله انجمن اماس، حل خواهد شد و پیگیریهای اداری آن انجام شده است.
صادق تأکید کرد: دولت زمانی موفق میشود که نقش تسهیلگر داشته باشد. هرجا امور به مردم و خیرین سپرده شده، نتایج بسیار بهتری رقم خورده است.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاهها و مدارس زنجان گفت: دانشکده علوم پایه زنجان از نمونههای موفق کشور است و پژوهشگران آن قطعاً در سطح ملی و جهانی اثرگذار خواهند بود.
صادق همچنین از هنرمندان استان که نشان «ایران مدینه» را به وی تقدیم کردند قدردانی کرد و گفت: این نماد، بیانگر شعور هنری و مذهبی هنرمندان زنجانی است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» در بیان اقدامات و پیشرفتها گفت: اگر کارهای بزرگ انجام شود اما روایت نشود، اثر آن کاهش مییابد. مردم باید بدانند چه تحولاتی در کشور در حال رخدادن است. امید اجتماعی با همین روایتگری تقویت میشود.
صادق با ابراز خرسندی از حضور در جمع بانوان نخبه زنجان گفت: از این جلسه با انرژی بیشتر، انگیزه بالاتر و امید عمیقتری خارج میشوم. مطمئنم که نقش زنان زنجان در آینده استان و کشور بیش از پیش دیده خواهد شد.
ضرورت مقاومت در برابر محدودیتها و نقش زنان در آینده ایران
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بانوان نباید از هجمههای مبتنی بر جنسیت هراسی داشته باشند و باید با انگیزه و قدرت مسیر را ادامه دهند.
وی نقش زنان در تربیت نسل آینده را مهم دانست و گفت: همانگونه که نسل گذشته جوانان دفاع مقدس را تربیت کرد، امروز نیز نوجوانان این سرزمین در جریان جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که توان تربیت نسل مقاوم ادامه دارد.
صادق با بیان اینکه روایت اقدامات بانوان بخشی از جهاد تبیینی مورد تأکید مقام معظم رهبری است، گفت: اگر اقدامات مهم روایت نشود، امکان تکثیر آن کاهش مییابد؛ اما روایت درست امید را در دل مردم تقویت میکند و امید، سرمایه اصلی کشور است.
نظر شما