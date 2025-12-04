به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان عصر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز واحدهای مسکن ملی در استان زنجان که در استانداری زنجان برگزار شد، گفت: این واحدها شامل سه هزار واحد مسکن روستایی و هزار و ۵۷۷ واحد مسکن شهری است.
سعید شاهین فر با بیان اینکه واحدهای روستایی در مناطق مختلف استان و واحدهای افتتاح شده نهضت ملی مسکن شامل واحدهای تکمیل شده در کوی زنگان، مهرآرا، نیروی انتظامی و زیتون در شهر زنجان و پروژه خاتمالانبیاء در شهر ابهر است.
وی از پیشرفت چشمگیر طرحهای عمرانی و مسکن در استان خبر داد و اعلام کرد: هماکنون پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان به بیش از ۷۵ درصد رسیده و با تکمیل واحدها، تحویل متقاضیان میشود.
شاهین فر افزود: همچنین عملیات اجرایی طرحهایی روبنایی در سایتهای نهضت ملی مسکن استان زنجان، اجرای عملیات ۲۰ کیلومتر محور زنجان–تاکستان، عملیات بهسازی محور قیدار–ابهر و کلنگزنی پل راهآهن قره بلاغ و مسیر ارتباطی آن با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
واحدهای مسکونی روستایی به تفکیک شامل شهرستانهای ابهر ۲۳۷، ایجرود ۱۹۶، خدابنده ۸۴۵، سلطانیه ۲۳۸، طارم ۵۹۳، ماهنشان ۴۲۰ و زنجان ۳۸۴ واحد هستند. واحدهای شهری نیز در کویهای زنگان، مهرآرا، خاتمالانبیاء، ارباب ارغوان، نیروی انتظامی دو و زیتون در مجموع ۱۵۷۷ واحد به بهرهبرداری رسید.
ر ادامه، کلنگزنی پروژههای روبنایی طرح نهضت ملی مسکن شامل کاربریهای آموزشی (مدارس ۴۸ کلاسه، ۱۲ کلاسه و ۸ کلاسه)، کاربریهای مذهبی (مساجد در کویهای مختلف) و مجموعههای تجاری به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با اعتباری حدود ۳.۶ همت شما هشت مدرسه و شش مسجد انجام شد.
این پروژهها در چارچوب تفاهمنامه با آموزشوپرورش، اداره نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اجرا میشود.
همچنین کلنگزنی پروژههای زیربنایی طرح نهضت ملی مسکن در سایت قیدار اعلام شد. در ادامه، آغاز عملیات بهسازی و احداث ۲۱ کیلومتر محور زنجان–تاکستان در قطعات ۴ و ۵ باند دوم ابهر- تاکستان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی شد.
پس از آن، پروژه بهسازی و احداث محور قیدار–ابهر با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان در هفت کیلومتر و پل راهآهن قربلاغ در محور ریلی زنجان-تاکستان و مسیر ارتباطی مربوط آغاز شد.
این مراسم بهصورت وبیناری و با دستور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
نظر شما