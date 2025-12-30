خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: شیراز این روزها حال و هوایی متفاوت دارد؛ شهری که قرن‌هاست با شعر، حکمت و ایمان شناخته می‌شود، حالا خود را برای میزبانی رویدادی آماده می‌کند که قرار است قلب تپنده جوانان مؤمن کشور باشد.

در پسِ سکوت ظاهری مسجد نو یا شهدا شیراز، جنب و جوشی جریان دارد که از هفته‌ها قبل آغاز شده است؛ جنب و جوشی برای برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور، آئینی که برای هزاران نوجوان و جوان، فرصتی دوباره برای مکث، بازنگری و بازگشت به خویشتن فراهم می‌کند.

از نخستین ساعات صبح تا پاسی از شب، جلسات هماهنگی ستادهای اجرایی، فرهنگی و پشتیبانی یکی پس از دیگری برگزار می‌شود.

هر تصمیم، هر برنامه و هر جزئیات، با دقتی دوچندان بررسی می‌شود؛ چرا که مخاطب این رویداد، نسل جوانی است که هم پرسش دارد، هم مطالبه و هم تشنه تجربه‌ای صادقانه و اثرگذار از معنویت. اعتکاف امسال در شیراز، صرفاً محدود به برگزاری مراسم عبادی نیست؛ بلکه تلاشی است هدفمند برای پاسخ‌گویی به نیازهای فکری، فرهنگی و معنوی جوانان در قالب برنامه‌هایی متنوع، به روز و متناسب با دغدغه‌های آنان.

در شبستان اصلی این مسجد که به زودی میزبان هزاران معتکف خواهند بود، خادمان داوطلب مشغول آماده سازی اند؛ از چیدمان فضا و تجهیز امکانات گرفته تا فراهم‌سازی شرایط اسکان، تغذیه، بهداشت و امنیت.

بسیاری از این خادمان خود از جوانانی هستند که سال‌های گذشته تجربه اعتکاف را داشته‌اند و امروز، با انگیزه‌ای دوچندان، در نقش خدمت‌گزاران این حرکت عظیم معنوی حاضر شده‌اند.

این مشارکت گسترده مردمی، اعتکاف جوانان شیراز را به نمونه‌ای موفق از اعتماد به نسل جوان و میدان‌دادن به توانمندی‌های آنان تبدیل کرده است.

در کنار تدارکات اجرایی، برنامه‌ریزی فرهنگی نیز با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود؛ نشست‌های معرفتی، حلقه‌های گفت‌وگو، پاسخ به شبهات، برنامه‌های هنری و رسانه‌ای و فضاهایی برای هم‌فکری و هم‌دلی، بخشی از محتوایی است که قرار است اعتکاف امسال را از یک تجربه فردی به یک جریان‌سازی اجتماعی تبدیل کند.

گستره شرکت‌کنندگان و حضور جوانانی از شهرها و استان‌های همجوار فارس، این رویداد را به عرصه‌ای برای تبادل تجربه‌ها، شکل‌گیری دوستی‌های ماندگار و تقویت هویت جمعی جوانان مؤمن بدل کرده است.

بزرگ‌ترین اعتکاف جوانان کشور در شیراز، امروز تنها یک برنامه مذهبی در تقویم فرهنگی نیست؛ بلکه نمادی از امید، خودباوری و ظرفیت عظیم نسل جوان در ساختن آینده‌ای معنوی‌تر برای جامعه است.

در این زمینه کانون فرهنگی مذهبی رهپویان وصال شیراز برای بیست و پنجمین سال پیاپی مراسم معنوی اعتکاف را برگزار می‌کند و با برنامه‌ریزی برای گروه هدف نوجوان و جوان برنامه‌های مختلفی تدارک دیده است.

اعتکاف از رویش‌های انقلاب اسلامی و آبروی نظام جمهوری اسلامی است

اکبر بانشی مدیر اجرایی کانون رهپویان وصال شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه برگزاری آئین اعتکاف گفت: هرچند اعتکاف پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته، اما به دلایلی همچون نبود زیرساخت، ضعف فرهنگی و عدم دسترسی عمومی، چندان فراگیر نبوده است.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف به‌عنوان یکی از رویش‌های انقلاب احیا و نهادینه شد و امروز دیگر صرفاً یک مفهوم دینی نیست، بلکه به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده که عموم مردم با آن آشنا هستند.

مدیر اجرایی کانون رهپویان وصال شیراز با بیان اینکه اعتکاف امروز در سطح گسترده‌ای برگزار می‌شود، افزود: هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی از مساجد در شیراز، استان فارس و حتی سراسر کشور میزبان معتکفان هستند و این آئین جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عمومی جامعه پیدا کرده است.

بانشی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه تصریح کرد: امسال بیست و پنجمین سالی است که کانون رهپویان وصال شیراز اقدام به برگزاری اعتکاف می‌کند و حدود ۸ هزار نفر مخاطب داریم که نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها را نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: ثبت‌نام اعتکاف به پایان رسیده و پذیرش معتکفان از بعد از نماز جمعه آغاز می‌شود و تا پایان شب ادامه خواهد داشت. مراسم اعتکاف نیز در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه در مسجد شهدا برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی کانون رهپویان وصال شیراز تصریح کرد: برای این ایام برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی پیش‌بینی شده و روز نخست اعتکاف نیز با توجه به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌ها متناسب با موضوع شهادت طراحی شده است.

آمار بانوان شرکت کننده در اعتکاف جوانان از برادران بیشتر است

زهرا بانیانی، معاون فرهنگی خواهران کانون رهپویان وصال شیراز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده بانوان از آئین اعتکاف اظهار کرد: تعداد خواهران شرکت‌کننده در این دوره از اعتکاف به‌مراتب بیشتر از آقایان است و بخش قابل توجهی از آن‌ها همراه با فرزندان خود در این مراسم معنوی حضور دارند.

وی افزود: با توجه به حضور مادران، کانون رهپویان وصال برای کودکان برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده است؛ به‌طوری‌که کودکان زیر ۹ سال و بالای ۹ سال در دو غرفه مجزا با برنامه‌ها و فعالیت‌های متناسب با گروه سنی خود نگهداری می‌شوند تا مادران بتوانند با آرامش بیشتری از فضای معنوی اعتکاف بهره‌مند شوند.

معاون فرهنگی خواهران کانون رهپویان وصال شیراز با اشاره به محوریت شهدای مقاومت در برنامه‌های امسال تصریح کرد: در واحد دانش‌آموزی و غرفه «دختران زهرایی»، فعالیت‌های متنوع فرهنگی با محور معرفی شهدای مقاومت، به‌ویژه زندگی شهیده معصومه کرباسی، پیش‌بینی شده و خواهر این شهید والامقام نیز از مهمانان ویژه این برنامه‌ها خواهد بود.

بانیانی همچنین از اجرای طرح «کوله‌پشتی» خبر داد و گفت: در این طرح، کتاب‌هایی با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا آن‌ها با قرار دادن کتاب‌ها در کوله‌پشتی، در توزیع و ترویج مطالعه میان معتکفان مشارکت داشته باشند.

وی در پایان با بیان اینکه امسال برای سومین سال متوالی با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از اعتکاف روبه‌رو شده‌ایم، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که ارتباطمان با این نوجوانان و دانش‌آموزان پس از پایان اعتکاف قطع نشود و با جذب آن‌ها به کانون، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بتوانیم اثرگذاری ماندگارتری داشته باشیم.

حضور ۸ هزار نفر در بزرگترین اعتکاف جوانان کشور

احد پاریابی، معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین دوره اعتکاف بزرگ جوانان در شیراز گفت: این مراسم امسال با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد و برای نخستین بار ثبت‌نام به‌صورت اینترنتی همراه با قرعه‌کشی انجام گرفت که در نهایت ۸ هزار نفر موفق به ثبت‌نام شدند.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان افزود: بیش از ۷۸ درصد شرکت‌کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل جدید با این آئین معنوی است.

معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز با بیان اینکه برنامه‌های اعتکاف امسال با رویکردی متناسب با ذائقه نسل جوان طراحی شده است، اظهار کرد: این مراسم هم‌زمان با روز پدر و جشن میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) آغاز می‌شود و در طول سه روز، برنامه‌هایی همچون سخنرانی‌های معرفتی، محافل قرآنی و برگزاری اعمال ام داوود پیش‌بینی شده است.

پاریابی ادامه داد: حضور خانواده‌های معظم شهدا، قاریان برجسته استان و کشور و اساتید حوزه و دانشگاه از شهرهای مختلف، به غنای محتوایی این اعتکاف افزوده است.

۹۰۰ نیروی اجرایی مجری برگزاری مراسم اعتکاف

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی این رویداد گفت: حدود ۹۰۰ نفر از نیروهای اجرایی، فرهنگی و پشتیبانی در برگزاری این مراسم مشارکت دارند؛ به‌گونه‌ای که بخش فرهنگی با برنامه‌ریزی دقیق و دعوت از سخنرانان ملی ساماندهی شده و بخش اجرایی نیز از دو ماه گذشته اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مسجد شهدا را آغاز کرده است.

معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز درباره خدمات رفاهی معتکفان نیز توضیح داد: برای سه شبانه‌روز مراسم، وعده‌های سحری و افطاری با مشارکت خیرین و نهادهای مختلف تدارک دیده شده و هزینه ثبت‌نام امسال با حمایت بانیان خیر، ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد که پس از واریز، کارت ورود برای شرکت‌کنندگان صادر شده است.

پاریابی در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف امسال علاوه بر حضور پرشمار جوانان شیرازی، میزبان خانواده‌ها، دانش‌آموزان، طلاب و حتی مهمانانی از خارج استان و کشور خواهد بود و این مراسم با پخش زنده از صداوسیمای مرکز فارس همراه است تا علاقه‌مندان بیشتری بتوانند از فضای معنوی آن بهره‌مند شوند.