به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با بانوان به مسائل مهمی در حوزه زنان اشاره کردند که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ غرب، زن را به کالایی برای بهره‌کشی اقتصادی و جنسی تبدیل کرده است، تأکید کرد: نگاه اسلام کاملاً متفاوت و مبتنی بر کرامت، امنیت، عدالت رفتاری و رشد همه‌جانبه بانوان است. در نظام اسلامی، زنان توانسته‌اند در سطوح مدیریتی، دانشگاهی، علمی و حتی وزارت حضور فعال پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین به مناسبت روز دانشجو سخن گفت و با بیان اینکه دانشگاه و دانشجو ظرفیت بی‌بدیل برای پیشرفت کشور و ایجاد تمدن نوین اسلامی هستند، اظهار داشت: علم، قدرت و استقلال می‌آفریند و توجه به تقویت دانشگاه‌ها، هیئت‌های علمی، امکانات و اعتبارات آموزشی از وظایف راهبردی مسئولان است.

خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه به مشکلات اقتصادی پرداخت و با تصریح بر اینکه گرانی‌های افسارگسیخته و جهش ناگهانی قیمت کالاها بدون هیچ توجیه اقتصادی، موجب نارضایتی مردم شده است، گفت: بسیاری از کالاها بدون تغییر در هزینه تولید یا خرید، ناگهان دو برابر می‌شوند و این وضعیت قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر اینکه نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول باید فوراً وارد عمل شوند، افزود: کاهش قدرت خرید مردم به‌شدت نگران‌کننده و لازم است با برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت دقیق، از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه مردم همواره پای انقلاب ایستاده‌اند و از ارزش‌ها و رهبری دفاع کرده‌اند، خاطرنشان کرد: انتظار طبیعی مردم این است که در حوزه اقتصاد و معیشت، اقدامات قاطع و مؤثر صورت گیرد و قیمت کالاها بدون هیچ دلیل منطقی افزایش پیدا نکند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه تحریک دشمن برای اعمال تحریم یکی از شگردهای اصلی منافقان در صدر اسلام و امروز است، افزود: منافقین امروز نیز با همان روش‌های گذشته عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: آنها اوضاع اقتصادی را به دست دشمن دچار مشکل می‌کنند، سپس همین مشکلات ساخته خود را به گردن نظام اسلامی می‌اندازند و با شایعه پراکنی و عملیات رسانه‌ای، ناکارآمدی را القا می‌کنند.

عضو مجمع مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر سخن امیرالمؤمنین (ع) که بزرگ‌ترین خطر برای امت اسلامی را «منافق خوش‌زبان» معرفی می‌کند خاطرنشان کرد: منافقین در ظاهر شعار مبارزه با استکبار، صهیونیسم و حمایت از مردم سر می‌دهند، اما دستشان در عمل در دست دشمنان اسلام است؛ همان‌هایی که با صدام، آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا همکاری می‌کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه توطئه‌چینی طراحی تحریم و تلاش برای تخریب جامعه اسلامی سه ویژگی محوری منافقین است گفت: منافقین با هدف تخریب جامعه اسلامی دست به برنامه‌ریزی ویژه‌ای با مشارکت استکبار جهانی و کشورهای معاند اسلام می‌زنند که باید مسلمانان در این عرصه هوشیار عمل کنند تا در اهداف منافقین قرار نگیرند.

خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، با بیان اینکه این ایام فرصتی ارزشمند برای معرفت‌افزایی نسبت به مقام والا حضرت زهرا (س) است، اظهار داشت: شخصیت‌های فرهنگی و نهادهای مسئول باید این هفته را به اجرای برنامه‌های مؤثر فرهنگی درباره سیره و جایگاه آن حضرت اختصاص دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام (ص) در بیان عظمت حضرت زهرا (س) فرموده‌اند «انَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَیَغضِبُ لِغَضِبِ فاطِمَه وَ یَرضی لِرِضاها»، تصریح کرد: این روایت نشان می‌دهد معیار رضایت الهی، رضایت حضرت زهرا (س) است و این جایگاهی بسیار رفیع است که باید برای جامعه امروز تبیین شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شناخت مقام حضرت زهرا (س)، الگوگیری از سیره فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی ایشان و نهادینه‌سازی سبک زندگی فاطمی از ضروریات فرهنگی جامعه اسلامی است، افزود: حضرت زهرا (س) الگویی الهی برای تمام زنان تاریخ بشریت است و باید هدایت‌های آن حضرت در متن زندگی جامعه قرار گیرد.