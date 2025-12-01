برداشت هندوانه شب یلدا در شهرستان جاسک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله عباسی راونگی، در حاشیه بازدید از برداشت محصول هندوانه در جاسک اظهار کرد: برداشت محصول هندوانه از نیمه اول آذر ماه در زمینهای کشاورزی دهستان سورک بخش لیردف و دهستان گابریک بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده و تا نیمه دیماه امسال ادامه دارد.
وی با اشاره به پیشبینی برداشت حدود ۶۰ هزار تن هندوانه در جاسک، بیان کرد: محصولات تولید شده در جاسک علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان به استانهای تهران، اصفهان و فارس نیز ارسال میشود و بخشی از آن نیز راهی کشورهای حاشیه خلیجفارس و عراق میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی جاسک افزود: ارقام کشت محصول هندوانه در این شهرستان شامل «ارگون، یونیژن و b۳۲» بوده است.
شهرستان جاسک یکی از قطبهای تولید هندوانه پاییزه خارج از فصل و شب یلدا در کشور است.
نظر شما