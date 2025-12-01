  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

برداشت هندوانه شب یلدا در شهرستان جاسک آغاز شد

جاسک- سرپرست جهاد کشاورزی جاسک از آغاز برداشت محصول هندوانه پاییزه و خارج از فصل در سطح دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله عباسی راونگی، در حاشیه بازدید از برداشت محصول هندوانه در جاسک اظهار کرد: برداشت محصول هندوانه از نیمه اول آذر ماه در زمین‌های کشاورزی دهستان سورک بخش لیردف و دهستان گابریک بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده و تا نیمه دی‌ماه امسال ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت حدود ۶۰ هزار تن هندوانه در جاسک، بیان کرد: محصولات تولید شده در جاسک علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان به استان‌های تهران، اصفهان و فارس نیز ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز راهی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و عراق می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی جاسک افزود: ارقام کشت محصول هندوانه در این شهرستان شامل «ارگون، یونیژن و b۳۲» بوده است.

شهرستان جاسک یکی از قطب‌های تولید هندوانه پاییزه خارج از فصل و شب یلدا در کشور است.

