پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن هندوانه بهاره در شهرستان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله عباسی راونگی در حاشیه بازدید از برداشت محصول هندوانه در جاسک اظهار کرد: برداشت محصول هندوانه از نیمه دوم اسفند ماه از زمین‌های کشاورزی دهستان گابریک بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت حدود ۳۰ هزار تن هندوانه در جاسک، بیان کرد: محصولات تولید شده در جاسک علاوه بر تامین نیاز استان هرمزگان به استان‌های تهران، اصفهان و فارس نیز صادر می‌شود.

سرپرست جهادکشاورزی جاسک افزود: ارقام کشت شده محصول هندوانه در این شهرستان شامل ارگون، یونیژن و b۳۲ بوده است.