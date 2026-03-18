۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن هندوانه بهاره در شهرستان جاسک

پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن هندوانه بهاره در شهرستان جاسک

جاسک-سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک از آغاز برداشت هندوانه از سطح یک هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله عباسی راونگی در حاشیه بازدید از برداشت محصول هندوانه در جاسک اظهار کرد: برداشت محصول هندوانه از نیمه دوم اسفند ماه از زمین‌های کشاورزی دهستان گابریک بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت حدود ۳۰ هزار تن هندوانه در جاسک، بیان کرد: محصولات تولید شده در جاسک علاوه بر تامین نیاز استان هرمزگان به استان‌های تهران، اصفهان و فارس نیز صادر می‌شود.

سرپرست جهادکشاورزی جاسک افزود: ارقام کشت شده محصول هندوانه در این شهرستان شامل ارگون، یونیژن و b۳۲ بوده است.

کد خبر 6778019

