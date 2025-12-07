به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دست رفتن دندان تنها موضوعی مربوط به ظاهر یا لبخند نیست؛ این مشکل میتواند عملکرد طبیعی دهان را مختل کند و پیامدهایی همچون دشواری در جویدن، تحلیل تدریجی استخوان فک و کاهش اعتماد به نفس را به دنبال داشته باشد. با این حال، پیشرفتهای جدید در حوزه دندان پزشکی باعث شده جایگزینی دندانهای از دست رفته، بسیار قابل اعتمادتر، بادوام تر و طبیعی تر از گذشته انجام شود.
امروزه یکی از موثرترین و استانداردترین روشهای ترمیم دندان، ایمپلنت دندان است؛ درمانی که با شبیه سازی دقیق ریشه دندان طبیعی، استحکام بالا و ماندگاری طولانی مدت، توانسته جایگاه ویژه ای در بازسازی لبخند بیماران پیدا کند. در مرکز ایمپلنت آرامش دنتال این روش با استفاده از تکنولوژیهای روز، تیم متخصص و پروتکلهای دقیق علمی انجام میشود تا نتیجهای ماندگار، امن و کاملاً منطبق با شرایط فردی هر بیمار ارائه گردد.
ایمپلنت دندان دقیقاً چیست و چرا بهترین روش برای جایگزینی دندان است؟
ایمپلنت یک پایه تیتانیومی است که داخل استخوان فک قرار میگیرد و همانند ریشه طبیعی دندان عمل میکند. پس از جوش خوردن کامل با استخوان (استخوانسازی یا Osseointegration)، یک تاج دندانی مقاوم و کاملاً شبیه دندان طبیعی روی آن قرار میگیرد. مزیت اصلی ایمپلنت نسبت به روشهای قدیمیتر مثل دندان مصنوعی، ماندگاری بالا، ظاهر طبیعی، جلوگیری از تحلیل استخوان و امکان جویدن کاملاً طبیعی است.
انواع روشهای ایمپلنت دندان در آرامش دنتال
مرکز تخصصی آرامش دنتال با ارائه بهترین قیمت خدمات ایملنت دندان توجه به شرایط فک، تعداد دندانهای از دست رفته، سلامت لثه و بودجه بیمار، چندین روش پیشرفته را ارائه میدهد:
ایمپلنت تک دندان (Single Tooth Implant)
وقتی تنها یک دندان از دست رفته باشد، بهترین، سادهترین و استانداردترین روش، ایمپلنت تک دندانی است. در این روش، پایه تیتانیومی دقیقاً در محل دندان خالی قرار میگیرد، و پس از ثابت شدن، تاج سرامیکی با رنگ طبیعی دندانهای کناری نصب میشود. این نوع ایمپلنت کاملاً مشابه دندان طبیعی است و به دندانهای مجاور آسیب نمیزند. همچنین ماندگاری طولانی مدتی دارد و استخوان فک را به طور کامل حفظ میکند. این روش بیشترین میزان موفقیت را دارد و در آرامش دنتال بهصورت کاملاً دیجیتالی طراحی و اجرا میشود.
ایمپلنت کامل فک (Full Mouth Implant)
برای افرادی که چندین دندان را از دست دادهاند یا دندانهای فعلی آنها قابل نگهداری نیست، ایمپلنت کامل فک بهترین انتخاب است. در این روش، بسته به شرایط استخوان فک، تعداد مشخصی پایه ایمپلنت در نقاط استراتژیک قرار میگیرد و سپس یک ردیف کامل دندان روی آن نصب میشود. این روش دندانها را به طور کامل و با حفظ ظاهری زیبا جایگزین میکند و عملکردی مشابه دندان طبیعی هنگام جویدن دارد. همچنین به چسب نیازی نداشته و مشکلات دندان مصنوعی را ندارد. آرامش دنتال برای این روش از اسکنهای سه بعدی و قالب گیری دیجیتال استفاده میکند تا دقت کار در بالاترین سطح باشد.
ایمپلنت فوری (Immediate Implant)
یکی از بهترین ترین خدمات آرامش دنتال، ایمپلنت فوری است. در این روش، بلافاصله بعد از کشیدن دندان، پایه ایمپلنت قرار داده میشود و یک تاج موقت در همان جلسه روی آن نصب میگردد. این روش با کاهش تعداد جلسات و زمان درمان، برای افرادی مناسب است که نمیخواهند مدت طولانی بدون دندان بمانند و زیبایی لبخند برایشان اهمیت دارد. این سرعت بخشیدن در انجام درمان، از تحلیل استخوان جلوگیری کرده و بافت لثه را نیز حفظ میکند.
البته متخصص باید بررسی کند که شرایط استخوان فک مناسب این روش باشد.
ایمپلنت All-on-۴
یکی از تکنیکهای نوین ایمپلنت کامل فک است که تنها با ۴ پایه ایمپلنت یک ردیف کامل دندانی ثابت و مقاوم ساخته میشود. این روش مخصوص بیمارانی است که حجم استخوان کافی ندارند و نمیخواهند جراحیهای سنگینی مانند پیوند استخوان انجام دهند. این روش برای بیماران مسن مناسب است و با حداقل تعداد پایه، استحکام بالایی دارد. همچنین هزینهی آن نسبت به ایمپلنت کامل کمتر بوده و دورهی نقاهت آن نیز کوتاهتر است.
ایمپلنت All-on-۶
در این روش مشابه All-on-۴ عمل میشود اما ۶ پایه ایمپلنت در فک قرار میگیرد. این تکنیک برای افرادی مناسب است که حجم استخوان بیشتری دارند و میخواهند استحکام نهایی بالاتری داشته باشند. همچنین در این روش توزیع نیرو بهتر است و ماندگاری بالاتر و امنیت بیشتری برای جویدن غذاهای سفت وجود دارد.
ایمپلنت دیجیتال (Digital Implant)
ایمپلنت دیجیتال یکی از پیشرفتهترین روشهای ایمپلنت در دنیا است که در آرامش دنتال با جدیدترین تکنولوژیها انجام میشود. در این روش از اسکن داخل دهانی، CBCT و طراحی سه بعدی استفاده میشود تا محل قرارگیری پایه کاملاً دقیق و بدون خطا باشد. این ایمپلنت حداقل درد و خونریزی را دارد و دقت آن میلی متری است.
مینی ایمپلنت (Mini Implant)
مینی ایمپلنتها قطر کمتری دارند و برای بیمارانی که استخوان فک آنها بسیار کم است مناسب هستند. این روش بیشتر برای ثابت کردن دندان مصنوعی استفاده میشود و در زمان کوتاهی قابل اجراست. جراحی آن به صورت بسیار ساده ای انجام میشود، هزینهی آن کمتر بوده و نتیجهی آن به سرعت قابل مشاهده است.
چرا ایمپلنت آرامش دنتال بهترین انتخاب برای درمان ایمپلنت است؟
مرکز تخصصی ایمپلنت آرامش دنتال با تکیه بر تجربه متخصصان، تکنولوژیهای پیشرفته و رویکردی شخصی سازی شده برای هر بیمار، به یکی از مراکز معتبر ایمپلنت در تهران تبدیل شده است. برخی مزیتهای این مرکز عبارت اند از:
انجام تمامی مراحل توسط متخصصان ایمپلنتولوژی
استفاده از برندهای معتبر جهانی
طراحی دیجیتالی و سه بعدی
محیط آرام، استریل و مجهز
ارائه طرح درمان اختصاصی برای هر بیمار
پشتیبانی و چکاپ های دورهای
امکان پرداخت اقساطی
در این مرکز، هدف تنها کاشت یک دندان نیست؛ بلکه بازسازی کامل لبخند، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد حسی از آرامش و اطمینان برای بیمار است. در نهایت، ایمپلنت دندان یک سرمایه گذاری بلندمدت برای زیبایی، سلامت و کیفیت زندگی است. اگر دنبال بهترین نتیجه، لبخندی طبیعی و یک تیم حرفهای هستید، آرامش دنتال گزینهای مطمئن و قابل اعتماد برای شما خواهد بود.
