باران در راه لرستان

بهروز مرادپور مدیرکل هواشناسی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی ورود یک سامانه بارشی به این استان از بعدازظهر روز سه‌شنبه هفته جاری به لرستان، اظهار داشت: در این راستا بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید برای استان و به‌ویژه نیمه جنوبی لرستان پیش‌بینی می‌شود.

وی از ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، مخاطرات ناشی از وزش باد شدید و… خبر داد و بر لزوم خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداری‌ها، تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها و… تأکید کرد.