موحدی: خون شهدا مسیر مقاومت را زنده نگه داشته است 

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی، ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان استان زنجان اظهار کرد: شهدا در میان ما زنده‌اند و برکت خون آنان همچنان مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران را روشن نگاه داشته است.

وی با بیان اینکه شفاعت نعمتی در شأن انبیا و اولیای الهی است، عنوان کرد: شهدا در نزد پروردگار جایگاهی والا دارند و خداوند به آنان قدرت شفاعت عطا کرده است و ما می‌توانیم آن‌ها را شفیع خود قرار دهیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تأثیر همدلی مردم در مقاومت نیروهای نظامی برای در جنگ ۱۲ روزه یادآور شد: این همبستگی و ایستادگی الگویی ماندگار برای ملت ایران است که در دفاع مقدس هشت ساله نیز شاهد این پشتیبانی بودیم.

وی استقامت امروز ملت ایران در برابر استکبار جهانی و توطئه‌های دشمنان را نتیجه و برکت خون شهدا دانست و گفت: خانواده‌های شهدا به خود می‌بالند که خداوند فرزندانشان را لایق شهادت دانسته است.

موحدی تصریح کرد: وظیفه ما در دستگاه قضایی، پاسداری از خون شهدا و ادامه دادن راه آنان است؛ چراکه شهدا چراغ راه ما هستند و یاد و نامشان باید در همه عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی زنده نگه داشته شود.

وی با تدکید بر اینکه همه ما مدیون شهدا هستیم و باید همواره در مسیر آنان قدم برداریم، خاطرنشان کرد: شهدا سرمایه‌ای جاودان برای ملت ایرانهستند و ما در هر لباس، مسئولیتی و هر جایگاهی که قرار داریم باید پاسدار خون آنان باشیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه استان زنجان در دفاع مقدس گفت: زنجان مفتخر به تقدیم حدود بیش از ۳ هزار شهید است که با وجود نبود دریا در این استان اما شمار قابل توجهی از شهدای غواص از این برخاستند و با شجاعت و رشادت در میدان نبرد حضور یافتند.