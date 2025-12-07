سردار حاجیان: کاهش سرقت با مشارکت مردم و اقدامات پیشگیرانه ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان در جلسه کمیسیون مقابله با سرقت که با حضور استاندار کرمانشاه عصر یکشنبه در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، امنیت پایدار را فرایندی حاصل از همکاری مؤثر همه سازمان‌ها و اقشار اجتماعی دانست و گفت: لازم است قدرالسهم هر دستگاه در تأمین امنیت مشخص و نقش‌ها به‌درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه مردم مهم‌ترین مؤلفه اقتدار پلیس هستند، تأکید کرد بدون همراهی مردم و مسئولان، ایجاد امنیت مطلوب امکان‌پذیر نیست. سردار حاجیان افزود: پلیس حافظ نعمت بزرگ امنیت در جامعه است و همه دستگاه‌ها باید در مسیر تولید و حفظ امنیت، همراهی مؤثر داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به موضوع اصلی جلسه مبنی بر مقابله با سرقت گفت: نباید نگاه پس‌رویدادی داشته باشیم و منتظر وقوع جرم بمانیم، بلکه باید با رویکرد پیش‌رویدادی مانع از وقوع جرایم شویم؛ چراکه این روش هم از نظر هزینه و هم از نظر ایجاد آرامش روانی در جامعه مؤثرتر است.

وی با بیان مدل‌های مختلف پیشگیری از جرم از جمله امنیت محله‌محور، اقدامات مبتنی بر شناخت جامعه آماری و پیشگیری از طریق طراحی محیطی، اظهار کرد: لازم است همچون بسیاری از کشورها، در کنار صدور پایان‌کار ساختمانی، تأییدیه پلیس درباره رعایت استانداردهای پیشگیری از سرقت نیز اخذ شود.

سردار حاجیان توسعه پایش‌های الکترونیکی را از الزامات مهم مقابله با جرم دانست و گفت: با همکاری استاندار، تاکنون ۸۸۰ روستای استان به دوربین‌های پایشی مجهز شده‌اند که این اقدام باعث کاهش زمان کشف جرایم شده است. وی افزود: در سرقت مسلحانه اخیر از طلافروشی شهرک معلم، استفاده از تجهیزات نوین و اقدام هوشمندانه مأموران باعث شد سارقان در کمتر از ۴۵ دقیقه دستگیر شوند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش چشمگیر آمار سرقت‌ها گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، میانگین وقوع سرقت‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته و احساس امنیت نیز ۱۴ پله افزایش داشته است. وی افزود: در ۸ ماهه امسال، سرقت مغازه ۴۵ درصد، سرقت منزل ۲۷ درصد (معادل ۱۹۰ فقره کمتر)، سرقت خودرو ۱۰ درصد، قاپ‌زنی و موبایل‌قاپی ۴۱ درصد، سرقت اماکن ۱۴ درصد و سرقت احشام ۱۰ درصد کاهش داشته است. همچنین سرقت‌های مهم ۱۵ درصد و سرقت‌های جزئی ۱۳ درصد کاهش یافته و در این مدت ۵۲۸۵ سارق دستگیر شده‌اند.

سردار حاجیان در پایان با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: امنیت، آرامش و سلامت لازمه پیشرفت جامعه است و پلیس برای تحقق حداکثری این مؤلفه‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. وی افزود: تداوم این وضعیت نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است.