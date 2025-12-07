استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی بندرعباس با محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان برگزار شد، و نمایندگان تشکلها به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
محمد آشوری با تبریک فرارسیدن روز دانشجو اظهار کرد: دانشجو باید تحولآفرین باشد و جامعهای میتواند مسیر تغییرات همراه با تحول را بپیماید که به تغییر باور داشته و اراده ایجاد تحولات مثبت را در خود تقویت کند.
وی با بیان اینکه بیاعتمادی به دانشجویان محرومیت از یک مسیر پویا و پایدار است، افزود: کسانی که از ظرفیت دانشجویان استفاده نمیکنند، بیتردید متضرر خواهند شد.
استاندار هرمزگان با اشاره به انرژی متراکمی که در جامعه دانشجویی کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر این انرژی در چارچوب یک نظامنامه صحیح قرار گیرد، میتواند جامعه را در مسیر هوشمندی پیش ببرد و سرعت تحولات توسعهای را افزایش دهد.
آشوری با اشاره به روند جهانی شدن و دگرگونیهای سریع ناشی از هوش مصنوعی، ادامه داد: امروز فناوریهای نوین شرایط جوامع را تغییر داده و ما نیز میتوانیم با تکیه بر علم و تکنولوژی به قلههای پیشرفت برسیم؛ در این مسیر دانشجویان موتور محرک حرکت شتابان بهسوی توسعه هستند.
وی ۱۶ آذر را روزی دانست که پروندهای سرشار از عزت، شرف و آزادی را یادآوری میکند و تأکید کرد: نگاه ویترینی به تشکلهای دانشجویی باید اصلاح شود، چراکه این نگاه باعث فربه شدن حاکمیت میشود. رؤسای دانشگاهها باید به تشکلها احترام بگذارند و آنها را تقویت کنند؛ تشکلهای دانشجویی رقیب نیستند بلکه شریک توسعهاند.
استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت توانمندسازی کشور در برابر قدرتهای بینالمللی اظهار داشت: دانشگاه سرچشمه تولید علم و پژوهش و نقطه عزیمت توسعه ملی است و اگر این باور در جامعه نهادینه شود، تغییرات جدی در کشور شکل خواهد گرفت. احیا و ارتقای ظرفیتهای دانشجویی نیز میتواند مسیر توسعه را هموارتر کند.
وی در ادامه با اشاره به نهضت مدرسهسازی و ارتقای کیفیت آموزشی در کشور و تبدیل آن به زنجیره آموزش در هرمزگان افزود: در شورای آموزش و پرورش انحصار شکنی کردهایم و اکنون دانشآموزان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان در شورا حضور دارند؛ از این پس از دانشجویان دانشگاهها نیز دعوت خواهد شد.
آشوری با تأکید بر ضرورت بازخوانی روش حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی و گفتمان امامین انقلاب گفت: تصمیمات مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا در جنگ ۱۲ روزه و حضور نیروهای مسلح همراه با مشارکت مردم موجب دفع تهدیدات از کشور شد.
وی در پایان اظهار کرد: دانشجویان باید نظام مسائل دانشگاههای خود را تدوین کنند تا با مشارکت آنان «اتاق فکر توسعه استان» شکل گیرد.
نظر شما