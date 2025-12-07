  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

بندرعباس- استاندار هرمزگان، با تأکید بر نقش تحول‌آفرین دانشجویان در توسعه ملی گفت: انرژی متراکم جامعه دانشجویی اگر در مسیر صحیح هدایت شود، می‌تواند سرعت تحولات توسعه را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بندرعباس با محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان برگزار شد، و نمایندگان تشکل‌ها به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

محمد آشوری با تبریک فرارسیدن روز دانشجو اظهار کرد: دانشجو باید تحول‌آفرین باشد و جامعه‌ای می‌تواند مسیر تغییرات همراه با تحول را بپیماید که به تغییر باور داشته و اراده ایجاد تحولات مثبت را در خود تقویت کند.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

وی با بیان اینکه بی‌اعتمادی به دانشجویان محرومیت از یک مسیر پویا و پایدار است، افزود: کسانی که از ظرفیت دانشجویان استفاده نمی‌کنند، بی‌تردید متضرر خواهند شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به انرژی متراکمی که در جامعه دانشجویی کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر این انرژی در چارچوب یک نظام‌نامه صحیح قرار گیرد، می‌تواند جامعه را در مسیر هوشمندی پیش ببرد و سرعت تحولات توسعه‌ای را افزایش دهد.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

آشوری با اشاره به روند جهانی شدن و دگرگونی‌های سریع ناشی از هوش مصنوعی، ادامه داد: امروز فناوری‌های نوین شرایط جوامع را تغییر داده و ما نیز می‌توانیم با تکیه بر علم و تکنولوژی به قله‌های پیشرفت برسیم؛ در این مسیر دانشجویان موتور محرک حرکت شتابان به‌سوی توسعه هستند.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

وی ۱۶ آذر را روزی دانست که پرونده‌ای سرشار از عزت، شرف و آزادی را یادآوری می‌کند و تأکید کرد: نگاه ویترینی به تشکل‌های دانشجویی باید اصلاح شود، چراکه این نگاه باعث فربه شدن حاکمیت می‌شود. رؤسای دانشگاه‌ها باید به تشکل‌ها احترام بگذارند و آن‌ها را تقویت کنند؛ تشکل‌های دانشجویی رقیب نیستند بلکه شریک توسعه‌اند.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت توانمندسازی کشور در برابر قدرت‌های بین‌المللی اظهار داشت: دانشگاه سرچشمه تولید علم و پژوهش و نقطه عزیمت توسعه ملی است و اگر این باور در جامعه نهادینه شود، تغییرات جدی در کشور شکل خواهد گرفت. احیا و ارتقای ظرفیت‌های دانشجویی نیز می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کند.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

وی در ادامه با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی و ارتقای کیفیت آموزشی در کشور و تبدیل آن به زنجیره آموزش در هرمزگان افزود: در شورای آموزش و پرورش انحصار شکنی کرده‌ایم و اکنون دانش‌آموزان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان در شورا حضور دارند؛ از این پس از دانشجویان دانشگاه‌ها نیز دعوت خواهد شد.

استاندار هرمزگان: دانشجویان موتور محرک پیشرفت کشور هستند

آشوری با تأکید بر ضرورت بازخوانی روش حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی و گفتمان امامین انقلاب گفت: تصمیمات مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا در جنگ ۱۲ روزه و حضور نیروهای مسلح همراه با مشارکت مردم موجب دفع تهدیدات از کشور شد.

وی در پایان اظهار کرد: دانشجویان باید نظام مسائل دانشگاه‌های خود را تدوین کنند تا با مشارکت آنان «اتاق فکر توسعه استان» شکل گیرد.

کد خبر 6681275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها