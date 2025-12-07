به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طهماسبی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی لرستان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، همایش «دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات» روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی لرستان برگزار خواهد شد.

وی گفت: این همایش با محوریت صنایع تبدیلی و غذایی، محصولات گلخانه‌ای، شیلات، باغبانی و زراعت، و با حضور رایزنان بازرگانی ایران در ۱۰ کشور هدف، مسئولان کشوری و استانی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: این همایش فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی لرستان در سطح بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی باشد.