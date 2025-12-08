دادستان بهارستان: نواقص استخر گلستان باید ظرف چند روز رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی، در حاشیه بازدید از روند تکمیل استخر شهر گلستان با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در این زمینه اظهار داشت: این استخر با وجود تکمیل زیرساختها، مدتها بلااستفاده رها شده بود و پس از دریافت گزارش، دادستانی به عنوان مدعیالعموم موضوع را در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دستور کار قرار داد.
وی افزود: در ماههای گذشته جلسات متعددی با حضور فرماندار بهارستان، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، شهردار و اعضای شورای شهر گلستان و همچنین سرمایهگذار پروژه برگزار شد که در نهایت منجر به انعقاد یک تفاهمنامه میان طرفین شد.
دادستان بهارستان تصریح کرد: با توجه به پیشرفت قابل توجه روند حقوقی و اجرایی، ادامهدار بودن بلاتکلیفی این پروژه فاقد وجاهت است و انتظار میرود شهرداری گلستان و سرمایهگذار در روزهای آینده نواقص باقیمانده را برطرف کنند تا شهروندان و جوانان بتوانند از این فضای ورزشی بهرهمند شوند.
احمدی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: مسئولان شهرستان باید در این حوزه ورود جدی داشته باشند، چرا که مردم شریف و فهیم بهارستان شایسته برخورداری از خدمات در شأن خود هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سایر پیگیریهای کارگروه حقوق عامه اشاره کرد و افزود: مسائل مختلفی همچون تعیین تکلیف پل وحدت، پروندههای مرتبط با نسیمشهر و گلستان و همچنین موضوع محل دفن اموات شهر گلستان در این کارگروه بررسی و با همکاری دستگاههای اجرایی رفع شده است.
دادستان بهارستان همچنین از کاهش چشمگیر آمار سگگزیدگی در شهرستان خبر داد و گفت: در سالهای گذشته این موضوع یکی از معضلات جدی شهرستان بود؛ اما با اقدامات هماهنگ، شاهد کاهش حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی در این حوزه هستیم.
احمدی در پایان بر استمرار روند نظارت و پیگیری حقوق عامه در شهرستان تأکید کرد و گفت: با همراهی دستگاههای اجرایی تلاش میکنیم آسیبهای اجتماعی در شهرستان به حداقل برسد.
