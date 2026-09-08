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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات در خصوص علت عدم آنتن‌دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بسته‌های اینترنتی قانع نشدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علنی امروز (سه‌‍شنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز از سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم آنتن دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بسته‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست جعفری آذر پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ های وی قانع نشد.

در ادامه، سوال مربوطه به رأی صحن علنی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و بنابراین وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

کد مطلب 6940873
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      هاشمی باید استیضاح شود
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      2 0
      پاسخ
      باید تیم اقتصادی وبانک مرکزی برکنارشوند

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