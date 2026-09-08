بهداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت علیرضا نصیری و فرصت ۲۱ روزه‌ای که کادرفنی برای رسیدن به شرایط مطلوب و اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: هنوز فرصت او به پایان نرسیده و حدود ۱۲ روز دیگر زمان داریم. هفته آینده نیز دوباره از او رکوردگیری خواهیم داشت و پس از آن شرایطش را بررسی می‌کنیم.

وی درباره دلیل در نظر گرفتن فرصت دوباره برای نصیری عنوان کرد: نصیری در تمرینات وزنه‌های خوبی زده است، اما در دو رکوردگیری اخیر مقداری نوسان داشت و نتوانست عملکردی را که شایسته او بود و انتظار داشتیم، به نمایش بگذارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به او فرصت بدهیم و اگر بتواند به شرایط ایده‌آل برسد، به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهد شد.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری با اشاره به محدودیت سهمیه ایران برای حضور در ناگویا افزود: با وجود اینکه ۵ سهمیه در اختیار داشتیم، در نهایت تصمیم بر این شد که ۴ وزن و ۴ وزنه‌بردار را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم.

وی درباره آخرین شرایط ملی‌پوشان پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بچه‌ها خوب است و تمرینات به شکل منظم و مطلوبی پیش می‌رود. شرایط آمادگی ملی‌پوشان خوب است و باید ببینیم در جریان مسابقات شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت.

سلیمی درباره شانس مدال‌آوری و کسب مدال طلا توسط ملی‌پوشان وزنه‌برداری گفت: همه بچه‌ها شانس دارند، چرا که در وزن‌های خود جزو بهترین‌های دنیا هستند و بدن‌های خوب و آماده‌ای دارند. با این حال نمی‌توان از الان پیش‌بینی کرد که چه کسی حتماً چه مدالی می‌گیرد، چون شرایط مسابقه متفاوت است، اما ملی‌پوشان از نظر آمادگی وضعیت خوبی دارند.

وی در واکنش به برخی صحبت‌ها درباره احتمال اعزام تیم ملی وزنه‌برداری مردان با شش نفر به مسابقات جهانی نیز تأکید کرد: اصلاً چنین بحثی مطرح نیست. ما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌ایم و ترکیب تیم را انتخاب نکرده‌ایم. فعلاً در حال بررسی شرایط هستیم و تصمیم‌گیری نهایی بعداً انجام خواهد شد. ما بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا در مورد مسابقات جهانی و نفرات اعزامی به این مسابقات تصمیم می‌گیریم.