بانه از تنش آبی عبور کرد؛ ورود ۳۵۰ لیتر بر ثانیه آب به سد بانه

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان و با اشاره به پایان تنش آبی در شهر بانه، اظهار کرد: پس از پنج ماه تلاش بی‌وقفه و اجرای پروژه‌های زیرساختی پیچیده، رأس ساعت ۱۸ عصر امروز، آب انتقالی وارد سد بانه شد و این شهر از وضعیت بحرانی کمبود آب شرب رهایی یافت.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از اقدامات بزرگ و ماندگار در حوزه تأمین آب شرب استان است، افزود: ورود ۳۵۰ لیتر بر ثانیه آب پاک به سد بانه، علاوه بر رفع مشکل فعلی شهر، تضمین‌کننده تأمین پایدار آب برای توسعه آتی منطقه خواهد بود.

آریانژاد با ابراز خرسندی از تحقق این طرح، آن را نماد غیرت، همت، امید و استقلال در حوزه منابع حیاتی دانست و گفت: امروز تاریخ بانه در حوزه منابع آب، ورق تازه‌ای خورد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به اجرای اَبَر سامانه آبرسانی به ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، خاطرنشان کرد: آب سد چراغ‌ویس به سد بانه منتقل شد و فاز نخست این پروژه، پس از پنج ماه کار شبانه‌روزی و در شرایط سخت جوی، همزمان با بارش شدید برف و کولاک به بهره‌برداری رسید.

وی با تأکید بر نقش هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان بانه، افزود: این دستاورد نتیجه برنامه‌ریزی فنی دقیق، اقدام جهادی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، مهندسان و کارگران بود که پروژه تأمین آب شرب پایدار شهر بانه را به مرحله بهره‌برداری رساندند.

آریانژاد با اشاره به محدودیت منابع آبی و افزایش مصرف در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: شهر بانه در مقطعی با تنش جدی آبی مواجه شد که ضرورت اجرای سریع یک پروژه اضطراری و در عین حال پایدار را دوچندان کرد و با حمایت وزارت نیرو و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، این طرح با رویکردی فنی و جهادی در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم بانه گفت: آنچه این پروژه را به سرانجام رساند، تنها تجهیزات و زیرساخت‌ها نبود، بلکه صبر مردم شریف بانه و روحیه تعهد و مسئولیت‌پذیری نیروهای اجرایی بود که در سخت‌ترین شرایط، بی‌وقفه برای تأمین آب شرب تلاش کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با تأکید بر اینکه تأمین آب شرب پایدار خط قرمز این شرکت است، اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، پایداری تأمین آب شهر بانه افزایش یافته و زمینه عبور ایمن از دوره‌های تنش آبی و ارتقای امنیت آبی منطقه فراهم شده است.

آریانژاد در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه شرکت آب منطقه‌ای کردستان با نگاه بلندمدت و مدیریت علمی منابع آب، تمام توان خود را برای حفظ پایداری، تاب‌آوری و تأمین مطمئن آب استان به‌کار خواهد گرفت.