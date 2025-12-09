  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

استان کرمانشاه رتبه نخست عمرانی کشور را کسب کرد

کرمانشاه-استاندار کرمانشاه از کسب رتبه اول عمرانی کشور توسط این استان بر اساس ارزیابی‌های وزارت کشور خبر داد.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین دستاوردهای عمرانی استان اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های سالانه وزارت کشور که در قالب ۱۴ شاخص و معیار تخصصی عمرانی انجام شده، استان کرمانشاه موفق شده است رتبه اول عمرانی کشور را به دست آورد که این موفقیت نشان‌دهنده مسیر درست برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان است.

وی افزود: این شاخص‌ها حوزه‌های متنوعی از جمله توجه ویژه به مدرسه‌سازی، احداث و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، توسعه شبکه حمل و نقل، اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با اولویت تأمین آب شرب، پیگیری نهضت ملی مسکن، مدیریت پسماند، تثبیت جمعیت روستایی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی را شامل می‌شود.

حبیبی تصریح کرد: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، پایش کیفی و فنی پروژه‌های عمرانی از طریق شورای فنی استان و سایر موضوعات تخصصی حوزه عمران نیز در این ارزیابی نقش مهمی داشته و در مجموع این اقدامات موجب شده است که استان کرمانشاه در میان تمام استان‌های کشور رتبه نخست را کسب کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه ضمن تبریک این موفقیت به مدیران و فعالان حوزه عمرانی استان گفت: این رتبه حاصل تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنانی است که با نگاه جهادی، پروژه‌ها را از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا و نظارت دقیق دنبال کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور خود در جلسات ملی پایتخت گفت: روز گذشته در مرکز کشور دو جلسه مهم برگزار شد که نخستین آن جلسه ستاد مرکزی اربعین بود و با توجه به اینکه مرز خسروی یکی از مرزهای پرتردد کشور است و در اربعین گذشته بیش از ۱۳ درصد افزایش تردد زائران را تجربه کرده، پیش‌بینی می‌شود در اربعین پیش رو نیز شاهد رشد بیشتری باشیم.

حبیبی ادامه داد: در این جلسه تأکید ویژه‌ای بر تکمیل قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا، تکمیل سایبان موکب‌ها، توسعه و تجهیز پارکینگ‌ها، نصب دوربین‌های نظارتی و تصویری در مسیر، توسعه سردخانه‌های صفر و زیر صفر برای نگهداری یخ و آب مورد نیاز زائران و سایر زیرساخت‌های ضروری صورت گرفت.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در این نشست مصوب شد دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را داشته باشند تا این پروژه‌ها پیش از ایام اربعین به بهره‌برداری برسد و شرایط مناسب‌تری برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروژه‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: برخی پروژه‌های مهم از جمله پروژه کاغذ غرب سال‌ها بلاتکلیف مانده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، این پروژه تعیین تکلیف شد و یکی از شرکت‌های بخش خصوصی برای فعال‌سازی آن اعلام آمادگی کرده است.

حبیبی افزود: در خصوص سایر پروژه‌ها نیز مجوزهای لازم اخذ شده و از طریق فراخوان، زمینه ورود بخش خصوصی فراهم می‌شود تا این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و فعالیت بازگردند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال استان کرمانشاه ایفا کنند.

    IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شما که زحمت پروژه های نیمه تمام را میکشید لطفا روند تکمیل جاده بیستون به سنقر را هم تسریع کنین.

