استان کرمانشاه رتبه نخست عمرانی کشور را کسب کرد

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین دستاوردهای عمرانی استان اظهار داشت: بر اساس ارزیابیهای سالانه وزارت کشور که در قالب ۱۴ شاخص و معیار تخصصی عمرانی انجام شده، استان کرمانشاه موفق شده است رتبه اول عمرانی کشور را به دست آورد که این موفقیت نشاندهنده مسیر درست برنامهریزی و اجرای پروژههای توسعهای در استان است.
وی افزود: این شاخصها حوزههای متنوعی از جمله توجه ویژه به مدرسهسازی، احداث و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، توسعه شبکه حمل و نقل، اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی با اولویت تأمین آب شرب، پیگیری نهضت ملی مسکن، مدیریت پسماند، تثبیت جمعیت روستایی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی را شامل میشود.
حبیبی تصریح کرد: تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، پایش کیفی و فنی پروژههای عمرانی از طریق شورای فنی استان و سایر موضوعات تخصصی حوزه عمران نیز در این ارزیابی نقش مهمی داشته و در مجموع این اقدامات موجب شده است که استان کرمانشاه در میان تمام استانهای کشور رتبه نخست را کسب کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه ضمن تبریک این موفقیت به مدیران و فعالان حوزه عمرانی استان گفت: این رتبه حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنانی است که با نگاه جهادی، پروژهها را از مرحله برنامهریزی تا اجرا و نظارت دقیق دنبال کردهاند.
وی با اشاره به حضور خود در جلسات ملی پایتخت گفت: روز گذشته در مرکز کشور دو جلسه مهم برگزار شد که نخستین آن جلسه ستاد مرکزی اربعین بود و با توجه به اینکه مرز خسروی یکی از مرزهای پرتردد کشور است و در اربعین گذشته بیش از ۱۳ درصد افزایش تردد زائران را تجربه کرده، پیشبینی میشود در اربعین پیش رو نیز شاهد رشد بیشتری باشیم.
حبیبی ادامه داد: در این جلسه تأکید ویژهای بر تکمیل قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا، تکمیل سایبان موکبها، توسعه و تجهیز پارکینگها، نصب دوربینهای نظارتی و تصویری در مسیر، توسعه سردخانههای صفر و زیر صفر برای نگهداری یخ و آب مورد نیاز زائران و سایر زیرساختهای ضروری صورت گرفت.
استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در این نشست مصوب شد دستگاهها، سازمانها و وزارتخانههای ذیربط همکاری لازم را داشته باشند تا این پروژهها پیش از ایام اربعین به بهرهبرداری برسد و شرایط مناسبتری برای پذیرایی و خدماترسانی به زائران فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروژههای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: برخی پروژههای مهم از جمله پروژه کاغذ غرب سالها بلاتکلیف مانده بود که خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، این پروژه تعیین تکلیف شد و یکی از شرکتهای بخش خصوصی برای فعالسازی آن اعلام آمادگی کرده است.
حبیبی افزود: در خصوص سایر پروژهها نیز مجوزهای لازم اخذ شده و از طریق فراخوان، زمینه ورود بخش خصوصی فراهم میشود تا این طرحها هرچه سریعتر به چرخه تولید و فعالیت بازگردند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال استان کرمانشاه ایفا کنند.
