نشست هماهنگی برای برگزاری اعتکاف در مصلی اعظم تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و مسئول ستاد رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی و مسئول ستاد مردمی اعتکاف و متولیان مساجد میزبان این سنت معنوی صبح سه شنبه به همت اداره تبلیغات اسلامی تبریز در مصلی اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این نشست مراسم معنوی اعتکاف را فرصتی برای رونق بیش از پیش مساجد به عنوان محور برنامه‌های دینی و فرهنگی جامعه شیعی دانست.

حجت الاسلام ذاکری مسئول ستاد رسیدگی به امور مساجد استان نیز از برنامه ریزی برای افزایش مساجد میزبان معتکفان و آمادگی این ستاد برای تأمین نواقص و نیازهای سخت افزاری مورد نیاز مساجد برای برگزاری سنت حسنه اعتکاف خبر داد.