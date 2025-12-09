منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی استقرار سامانه ناپایدار جوی از غرب کشور، بارش‌های رگباری باران و برف، کاهش محسوس دما به‌ویژه در مناطق جنوب، جنوب غرب و شرق و همچنین در گردنه‌های برف‌گیر، ارتفاعات و نیز محورهای مواصلاتی مرزی استان اصفهان با استان‌های مجاور از بعد از ظهر امروز و با شدت بیشتر طی روز چهارشنبه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، سامانه دوم ناپایدار جوی نیز روز شنبه و یکشنبه هفته آینده با شدت بیشتر در مناطق شرق، شمال و مرکز استان فعال خواهد بود و موجب بارش‌های قابل توجه، وزش بادهای شدید و احتمال سیلاب‌های محلی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه اعلام کرد: طی روزهای فوق، بیش از ۳۸۰ تیم امدادی با پشتیبانی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در قالب گروه‌های کنترل تردد، بازگشایی محورها، امدادرسانی در حوادث و ارائه خدمات به مسافران، در پایگاه‌های امدادی، راهدارخانه‌ها و محورهای جاده‌ای، شهری و روستایی مستقر شده‌اند.

شیشه‌فروش افزود: به مسئولان تیم‌های امدادی ابلاغ شده است در طول مدت بارش‌ها در محل مأموریت خود حضور دائم داشته باشند تا هماهنگی لازم برای ارائه خدمات امدادی و فوریتی به‌موقع فراهم شود.

تاکید بر آمادگی کامل نهادهای امدادی و خدماتی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، گفت: ضروری است دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدماتی از جمله اداره‌کل راهداری، شهرداری‌ها، پلیس‌راه، جمعیت هلال‌احمر، شرکت‌های آزادراهی، امدادخودرو، اورژانس، شرکت‌های گاز، آب، برق، آب منطقه‌ای و فاضلاب و همچنین دهیاری‌ها و ستادهای مدیریت بحران فرمانداری‌ها نسبت به تقویت نیروها و تجهیز ماشین‌آلات خود اقدام کنند تا از بروز خسارات ناشی از سیلاب، طوفان، آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی و لغزندگی جاده‌ها پیشگیری شود.

وی یادآور شد: با توجه به پیش‌بینی وزش تندبادهای موقتی، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و کاهش میدان دید، اقدامات زیر به همه دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است؛ از جمله استقرار تجهیزات امدادی و علمی برای کنترل سیلاب، آماده‌به‌کار بودن ماشین‌آلات در معابر شهری و روستایی، پایگاه‌های امدادی و راهدارخانه‌ها، تقویت تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در محورهای جاده‌ای با تأمین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری برای مسافران و در راه‌ماندگان.

توصیه‌های ایمنی برای مردم و کشاورزان

شیشه‌فروش از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای سیل‌گیر پرهیز کرده و گفت: اجرای طرح‌های کاهش خطر، استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، تابلوها و داربست‌ها در برابر تندبادهای موقتی باید در دستور کار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد. همچنین صعود به ارتفاعات در این شرایط به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و رانندگان باید ضمن رعایت الزامات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس، اصول رانندگی در شرایط لغزندگی، کاهش دید و بارش را رعایت کنند.

وی ادامه داد: حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و شبکه‌های آب و گاز در برابر کاهش دما، تندباد و گردوخاک باید جدی گرفته شود. همچنین کنترل آب‌گرفتگی معابر شهری، دهانه پل‌ها و زیرگذرها، تخلیه رسوبات و نخاله‌ها از دهانه پل‌ها و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و انجام تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی و عشایری در معرض خطر سیل الزامی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین نسبت به استفاده ایمن از لوازم گرمازا و گازسوز، حفاظت شبکه‌ها و تأسیسات آب در برابر یخ‌زدگی در مناطق سردسیر و کنترل تهویه، دما و رطوبت گلخانه‌ها و واحدهای دامداری و مرغداری هشدار داد و افزود: محافظت از سیستم‌های آبیاری تحت فشار در برابر سرمازدگی و رعایت اصول ایمنی رانندگی در شرایط بارندگی، گردوخاک و لغزندگی جاده‌ها از جمله توصیه‌های مهم دستگاه مدیریت بحران به شهروندان است.

تداوم بارش‌ها تا هفته آینده

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: از بعد از ظهر امروز تا اواسط هفته آینده بارش‌ها در مناطق مختلف استان اصفهان پیش‌بینی شده است که شدت آن برای مناطق غرب و جنوب استان طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه خواهد بود. همچنین سامانه دوم بارشی با شدت بیشتر روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق شرق، شمال و مرکز استان فعال خواهد شد.

وی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات فوری و امدادرسانی لازم به‌موقع انجام شود.