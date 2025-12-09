خلجی: تصادف مرگبار سمند با ایسوزو یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسن خلجی اظهار داشت: با توجه به نزولات آسمانی و لغزندگی محورهای مواصلاتی استان، بنا بر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، در محور طارم - گیلوان، یکدستگاه خودروی سواری سمند با کامیون ایسوزو برخورد که عوامل پلیس راه و انتظامی شهرستان در محل اعلامی حاضر و اقدام به بررسی و جمع آوری صحنه تصادف کردند.

وی افزود: در این سانحه متاسفانه، راننده سمند بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته و برابر نظر کارشناسان، علت تامه تصادف انحراف به چپ کامیون ایسوزو اعلام شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: ضرورت رعایت اصول رانندگی و پیشگیری از تصادف در شرایط جوی کنونی دوچندان بوده و شهروندان تا حد امکان از سفرهای غیر ضرور خودداری کرده و در صورت لزوم حتماً" تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.