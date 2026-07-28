به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با اشاره به اجرای نهضت اصلاح شیب شیروانی در محورهای استان اظهار کرد: پروژه ایمن‌سازی و اصلاح شیب شیروانی محور سرخه- لاسجرد در حال اجرا است.

وی طول این مسیر را ۴.۵ کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش خطرات ناشی از خروج خودروها از مسیر انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با بیان اینکه محور سرخه به لاسجرد بخشی از کریدور راهبردی تهران به مشهد به شمار می‌رود، افزود: اصلاح شیب شیروانی در این مسیر نقش مهمی در کاهش شدت تصادفات، افزایش ضریب ایمنی راه و بهبود شرایط تردد خواهد داشت.

موسوی با تأکید بر اولویت اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی در محورهای پرتردد استان تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد در کریدور تهران به مشهد، اصلاح نقاط مستعد حادثه و اجرای اقدامات پیشگیرانه با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با استفاده از ظرفیت پیمانکاران و اجرای مستمر طرح‌های ایمن‌سازی، در راستای کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی راه‌ها و افزایش کیفیت سفر کاربران جاده‌ای گام برمی‌دارد.