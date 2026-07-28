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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

ایمن‌سازی ۴.۵ کیلومتر از محور سرخه-لاسجرد برای ایمنی محور

ایمن‌سازی ۴.۵ کیلومتر از محور سرخه-لاسجرد برای ایمنی محور

سمنان-معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از اجرای پروژه ایمن‌سازی ۴.۵کیلومتر در محور سرخه- لاسجرد خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با اشاره به اجرای نهضت اصلاح شیب شیروانی در محورهای استان اظهار کرد: پروژه ایمن‌سازی و اصلاح شیب شیروانی محور سرخه- لاسجرد در حال اجرا است.

وی طول این مسیر را ۴.۵ کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش خطرات ناشی از خروج خودروها از مسیر انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با بیان اینکه محور سرخه به لاسجرد بخشی از کریدور راهبردی تهران به مشهد به شمار می‌رود، افزود: اصلاح شیب شیروانی در این مسیر نقش مهمی در کاهش شدت تصادفات، افزایش ضریب ایمنی راه و بهبود شرایط تردد خواهد داشت.

موسوی با تأکید بر اولویت اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی در محورهای پرتردد استان تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد در کریدور تهران به مشهد، اصلاح نقاط مستعد حادثه و اجرای اقدامات پیشگیرانه با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با استفاده از ظرفیت پیمانکاران و اجرای مستمر طرح‌های ایمن‌سازی، در راستای کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی راه‌ها و افزایش کیفیت سفر کاربران جاده‌ای گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6901868

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