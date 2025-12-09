به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سیدآبادی، مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج شهرستان تربت حیدریه در حاشیه مراسم افتتاح سالن اختصاصی ژیمناستیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سالن در مجاورت سالن شهید برونسی و مجموعه آبی بسیج با تجهیزات به روز احداث شده است.

مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج شهرستان تربت حیدریه گفت: یکی از موانع شناخت استعدادها و قهرمانان ورزشی در این دیار کمبود امکانات ورزشی بخصوص در حاشیه شهر بود که سپاه ناحیه تربت حیدریه در دهه اخیر با مشارکت شهرداری و خیرین توانست ۱۸ سالن ورزشی را علاوه بر مرکز در مناطق محروم حاشیه شهر و بخش‌ها ایجاد کند.

وی بیان کرد: این سالن‌ها روزانه بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت به جامعه ورزشی خدمات ارائه می‌دهند.

گفتنی است؛ در حال حاضر ۱۵۰۰ ژیمناستیک کار در دو سالن ورزشی فعالیت می‌کنند.