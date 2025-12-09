  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

سالن اختصاصی ژیمناستیک بسیج در تربت حیدریه به بهره‌برداری رسید 

سالن اختصاصی ژیمناستیک بسیج در تربت حیدریه به بهره‌برداری رسید 

تربت حیدریه- همزمان با ایام بابرکت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سالن اختصاصی ژیمناستیک بسیج «آراد» با تجهیز ۸۰۰ میلیون تومانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سیدآبادی، مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج شهرستان تربت حیدریه در حاشیه مراسم افتتاح سالن اختصاصی ژیمناستیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سالن در مجاورت سالن شهید برونسی و مجموعه آبی بسیج با تجهیزات به روز احداث شده است.

مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج شهرستان تربت حیدریه گفت: یکی از موانع شناخت استعدادها و قهرمانان ورزشی در این دیار کمبود امکانات ورزشی بخصوص در حاشیه شهر بود که سپاه ناحیه تربت حیدریه در دهه اخیر با مشارکت شهرداری و خیرین توانست ۱۸ سالن ورزشی را علاوه بر مرکز در مناطق محروم حاشیه شهر و بخش‌ها ایجاد کند.

وی بیان کرد: این سالن‌ها روزانه بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت به جامعه ورزشی خدمات ارائه می‌دهند.

گفتنی است؛ در حال حاضر ۱۵۰۰ ژیمناستیک کار در دو سالن ورزشی فعالیت می‌کنند.

کد خبر 6683803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها