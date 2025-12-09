به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد میرزائیان اظهار کرد: به منظور ارج نهادن به مقام زن و گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهروندان میتوانند در روز پنجشنبه از خدمات اتوبوسرانی شهری به صورت رایگان بهرهمند شوند.
وی افزود: این اقدام در راستای فرهنگسازی و تقدیر از نقش زنان در جامعه انجام میشود و امیدواریم استقبال شهروندان از این طرح موجب ارتقای خدمات عمومی و ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی شود.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: مسیرها و سرویسهای اتوبوسرانی مطابق برنامه روزهای عادی ارائه خواهد شد و شهروندان میتوانند بدون پرداخت هزینه از این خدمات استفاده کنند.
نظر شما