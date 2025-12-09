  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

حمل‌ونقل با اتوبوس به مناسبت روز مادر در شهرکرد رایگان شد

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و بزرگداشت مقام مادر خدمات اتوبوسرانی شهری در شهرکرد به صورت رایگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد میرزائیان اظهار کرد: به منظور ارج نهادن به مقام زن و گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهروندان می‌توانند در روز پنجشنبه از خدمات اتوبوس‌رانی شهری به صورت رایگان بهره‌مند شوند.

وی افزود: این اقدام در راستای فرهنگ‌سازی و تقدیر از نقش زنان در جامعه انجام می‌شود و امیدواریم استقبال شهروندان از این طرح موجب ارتقای خدمات عمومی و ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی شود.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: مسیرها و سرویس‌های اتوبوس‌رانی مطابق برنامه روزهای عادی ارائه خواهد شد و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه از این خدمات استفاده کنند.

