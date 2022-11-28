تنها راه دستیابی به توسعه در سایه تحقق اقتصاد دانش بنیان است

به گزرش خبرنگار مهر، عباس بابایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تنها راه دستیابی عادلانه و حل مشکل فقر و اقتصاد حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، گفت: اقتصاد دانش‌بنیان سبب افزایش کیفیت محصولات و قابلیت رقابت داشتن آنها می‌شود.

وی افزود: کشور ما امروز به اقتصاد دانش‌بنیان نیاز مبرم دارد تا جایی که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز خودشان به مسئله اقتصاد دانش‌بنیان توجه داشتند.

بابایی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش‌بنیان سبب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود، گفت: امروز یکی از مشکلات اساسی ما در کشور کاهش بهره‌وری است که در صنایع و حتی کارهای دولتی نیز این را به وضوح می‌بینیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از برگزاری رویداد ملی «تا ثریا» در این استان خبرداد و گفت: این رویداد فناورانه روز پنج‌شنبه ۱۰ آذرماه به میزبانی دانشگاه زنجان و به مدت یک روز برگزار می‌شود.

بابایی افزود: هدف اصلی این رویداد حل مسائل فناورانه صنعت چه دولتی و چه بخش خصوصی است و این رویداد را به مثابه مسابقه‌ای برای نخبگان استان و شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته‌ایم تا بتوانند هم مسائل فناورانه استان را حل کنند و هم اینکه خودشان بتوانند از قبل این بحث به توانمندی برسند.

وی با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان به این معنا است که ما بتوانیم از دانش و فناوری پیشرفته برخوردار شده و نقش‌آفرینی فراوان و کاملی را در همه عرصه‌های تولید داشته باشیم، ادامه داد: در تلاش برای تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان در استان زنجان هستیم تا بتوانیم از قبل این موضوع، مسائل و مشکلات فناورانه و سایر مشکلات را حل کنیم، افزود: آنچه به‌عنوان نقاط کور در حوزه علم وجود دارد باید حل شود و علم نافع نیز علمی است که مشکلات کشور را حل کند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: با برگزاری این رویداد ملی اولاً سرمایه‌گذاری مسئله محور در راستای رشد و تولید و ارتقا اقتصاد دانش بنیان را پیگیر هستیم و همچنین به دنبال حل فناورانه مسائل ملی و منطقه‌ای اولویت‌دار با رویکرد بسیج کردن منابع جهت افزایش تولید دانش‌بنیان در اشتغال‌زایی استان هستیم.

بابایی با تاکید بر اینکه این رویداد ملی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و معاونت‌های پژوهشی دانشگاه برگزار خواهد شد، افزود: این رویداد در دو نوبت صبح و ظهر برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه ۲۹ طرح دانش‌بنیان به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است، گفت: بخشی از این طرح‌ها در روز برگزاری رویداد ارائه می‌شود که امیدواریم این رویداد آغازی باشد برای حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان استان و ایجاد انگیزه برای این شرکت‌ها و همچنین حل مشکلات صنعت.