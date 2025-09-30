به گزارش خبرگزاری مهر، خاطره کلیبری صبح سه شنبه در نشست با دبیران شبکه ایران یاران جوان در همدان با اشاره به اعمال تغییرات مختصر در شیوه‌نامه‌های این شبکه اظهار کرد: نسخه جدید شیوه‌نامه را مطالعه کنید چرا که مسیر فعالیت‌ها را دقیق‌تر مشخص کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌های مثبتی از عملکرد شبکه ایران یاران جوان انجام شده است، افزود: این شبکه ظرفیت بین‌المللی شدن دارد و این موضوع در ارزیابی‌ها نیز به‌خوبی دیده شده است.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان بر اهمیت سامانه‌های موجود تأکید و خاطرنشان کرد: تمرکز فعلی ما روی کارهایی است که در سامانه آماده شده‌اند.

نقش کلیدی دبیران در اجرای آموزش‌ها و برنامه‌ها

کلیبری، نقش دبیران شبکه را در اجرای آموزش‌ها و برنامه‌ها کلیدی دانست و افزود: آموزش‌ها و برنامه‌هایی که طراحی کرده‌ایم باید توسط دبیران شبکه پیگیری و اجرا شوند. در کنار آموزش، فعالیت‌های میدانی نیز اهمیت زیادی دارند.

وی درباره احصای نیازها گفت: نیازها را شناسایی خواهیم کرد، اما بدون افزودن نیاز جدید، هدف ما استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان با اشاره به هدف نهایی برگزاری نشست‌ها و آموزش‌ها تصریح کرد: نتیجه همه این تلاش‌ها باید کمک به مردم باشد. ما آماده کمک هستیم و هدف‌مان جلب مشارکت‌های مردمی است.

کلیبری با تأکید بر لزوم اقدام به‌موقع در اعلام نیازها یادآور شد: اعلام نیازها وظیفه ماست و نباید در این زمینه تعلل کنیم. اگر بعد از سه یا چهار ماه از وقوع بحران، تازه اعلام نیاز کنیم، سرمایه اجتماعی‌مان را از دست خواهیم داد.

شبکه ایران یاران جوان با هدف ساماندهی و هدایت مشارکت‌های اجتماعی جوانان در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کند.