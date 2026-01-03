به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاد احمدی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۴ هزار تن انواع کودهای یارانهای در راستای حمایت از تولید پایدار و امنیت غذایی در این استان توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: کودهای توزیع شده شامل ازته، فسفاته و پتاسه بوده که با نظارت کامل و از طریق حوالههای الکترونیکی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
نژاد احمدی ابراز کرد: از مجموع کودهای توزیع شده، ۳۸ هزار و ۲۲۲ تن مربوط به کود ازته، حدود ۲۵۰۰ تن کود فسفاته و ۳۳۰۰ تن کود پتاسه است که توسط شبکه کارگزاریهای مجاز در شهرستانهای مختلف استان بوشهر به کشاورزان تحویل شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه توزیع کودها بر اساس نیاز زراعی و برنامه کشت مناطق مختلف انجام شده است، گفت: روند تأمین و توزیع کودهای کشاورزی در استان اصفهان به صورت مستمر ادامه دارد.
نژاد احمدی اضافه کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان آمادگی کامل برای تأمین به موقع نهادههای کشاورزی را دارد و تلاش میکند کودهای مورد نیاز کشاورزان را با قیمت مصوب دولتی و در کوتاهترین زمان ممکن تأمین و توزیع کند.
وی ادامه داد: توزیع عادلانه کودهای کشاورزی بین تمامی شهرستانها و دسترسی آسان کشاورزان به این نهادهها از اولویتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و نظارت بر روند توزیع بهطور مستمر انجام میشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان افزود: با برنامهریزی انجام شده، ارسال محمولههای جدید کود برای ماههای پیشرو نیز پیشبینی شدهاست تا کشاورزان در فصلهای حساس کشت با کمبود این نهادهها مواجه نشوند.
