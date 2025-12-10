  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

«نعیمی صدیق» مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان شد

سمنان- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکمی «علیرضا نعیمی صدیق» را به سمت «مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان» منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی علیرضا نعیمی صدیق را به عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان منصوب کرد.

در این حکم، با اشاره به جایگاه مدیرکل به‌عنوان نماینده ارشد وزیر در استان، بر لزوم هماهنگی با استاندار و دستگاه‌های اجرایی سمنان برای تحقق مأموریت‌های وزارت ارتباطات تأکید کرده است.

وزیر ارتباطات در ادامه حکم، مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان را برشمرده که از جمله آن‌ها می‌توان به پیگیری پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، اتصال روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات، حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال، استفاده از نیروهای متخصص و ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژه‌ها اشاره کرد.

علیرضا نعیمی صدیق دارای دکتری مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان است.

وی پیش‌تر مسئولیت مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این دانشگاه را بر عهده داشته و در حوزه‌های سامانه‌های نرم‌افزاری و امنیت سایبری دارای سوابق و تجربیات است.

