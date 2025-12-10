  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

رضازاده: برخورد زنجیره‌ای در محور چالدران – آواجیق ۸ مصدوم برجا گذاشت

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: برخورد زنجیره‌ای چهار خودرو در محور چالدران - آواجیق ۸ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: حادثه تصادف زنجیره‌ای چهار خودرو (سمند – پراید – پژو – پژو RD) در محور چالدران به سمت آواجیق، ۲ کیلومتر مانده به آواجیق به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس منطقه به محل حادثه اعزام شدند. تیم‌های فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن، با انجام ارزیابی سریع صحنه، تریاژ دقیق و اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را تحت مراقبت قرار دادند.

رضازاده گفت: در این حادثه ۸ نفر مصدوم شده بودند که همگی پس از انجام اقدامات تخصصی اورژانسی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.

