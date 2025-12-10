به گزارش خبرنگار مهر، مراسم مرحله نخست اردوی راهیان نور دانش‌آموزان پسر سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه با حضور ۲۸۰ دانش‌آموز از نواحی زاهدان و شهرستان و مناطق خاش، تفتان، زابل، هامون، هیرمند، نیمروز، زهک و بنجار به مقصد مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد.

علی‌اکبر صمیمی، مشاور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش در حاشیه این اعزام اظهار داشت: برنامه راهیان نور یکی از اثرگذارترین فعالیت‌های تربیتی است که با هدف آشنایی نسل جوان با ارزش‌های ایثار، مقاومت و دفاع مقدس اجرا می‌شود.

وی افزود: حضور دانش‌آموزان استان در این اردو، فرصت مغتنمی برای تقویت هویت ملی، خودباوری و درک عمیق‌تر از رشادت‌های رزمندگان اسلام است و تلاش آموزش‌وپرورش بر این است که این سفر معنوی در نهایت آرامش، امنیت و کیفیت برگزار شود.

صمیمی تأکید کرد: امیدواریم دانش‌آموزان با حضور در یادمان‌ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس، پیام شهدا را بشناسند و با انگیزه بیشتری در مسیر پیشرفت تحصیلی، اخلاقی و اجتماعی خود گام بردارند.