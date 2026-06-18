به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۱۹ روستای بخش فیروزآباد اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به واسطه وحدت مسئولان، پشتیبانی مردم ولایتمدار و توان نیروهای مسلح در موقعیتی قرار دارد که معادلات جهانی بدون نقشآفرینی آن معنا ندارد.
وی با قدردانی از مردم منطقه افزود: ما به این ملت موقعیتشناس که در همه صحنهها پشتیبان نظام و رهبری بودهاند افتخار میکنیم و خدمت به آنان را وظیفه اصلی خود میدانیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی بخش فیروزآباد تصریح کرد: این منطقه پهناورترین و از جمله صعبالعبورترین بخشهای استان است که از نظر وسعت و ظرفیتها در تراز یک شهرستان قرار دارد و به همین دلیل در برنامهریزیهای توسعهای استان جایگاه ویژهای دارد.
حبیبی ادامه داد: اجرای پروژههای عمرانی در این منطقه به دلیل شرایط توپوگرافی خاص، با هزینههای چند برابری نسبت به سایر مناطق همراه است، اما با همکاری قرارگاه محرومیتزدایی سپاه و دستگاههای اجرایی، روند توسعه زیرساختها با جدیت دنبال شده است.
وی با اشاره به پروژه آبرسانی امام علی(ع) گفت: این طرح بزرگ با طول خط انتقال ۱۰۵ کیلومتر اجرا شده و ۱۹ روستای منطقه را تحت پوشش قرار میدهد که اجرای آن در شرایط عادی نیز پروژهای دشوار و پیچیده محسوب میشود.
استاندار کرمانشاه افزود: در حوزه گازرسانی و برقرسانی بخش عمدهای از روستاها پوشش داده شدهاند و تکمیل نواقص باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد تا سرفیروزآباد بهطور کامل از زیرساختهای پایدار برخوردار شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کنار پروژههای عمرانی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از اجرای این طرحها، تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و انسانی منطقه است.
حبیبی با قدردانی از تلاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری دستگاههای اجرایی و قرارگاه محرومیتزدایی سپاه خاطرنشان کرد: روند خدمترسانی در استان با قدرت ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از پروژههای بیشتری در مناطق مختلف استان خواهیم بود.
در این مراسم جمعی از مسئولان استانی از جمله فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان، نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند.
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