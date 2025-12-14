به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح یکشنبه در دیدار جمعی از بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر جایگاه والای زن در منظومه فکری اسلام، زن را محور تربیت انسان و ستون اصلی تعالی جامعه دانست و تصریح کرد: معیار ارزش و کرامت انسان در نگاه اسلام، جنسیت نیست، بلکه ایمان، تعهد و عمل صالح است.

امام جمعه دشتی با اشاره به شخصیت نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: حضرت زهرا (س) تجلی کامل زن تراز اسلام است؛ بانویی که در کنار همسری، مادری، عبادت و عفاف، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نقش‌آفرین و جریان‌ساز بود.

وی گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به حضور آگاهانه، مؤمنانه و مسئولانه بانوان نیازمند است.

امام جمعه دشتی، بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی را پرچمداران امید، اخلاق، هویت دینی و مقاومت فرهنگی برشمرد و افزود: نقش بانوان در تربیت نسل آینده، تحکیم بنیان خانواده، مقابله با تهاجم فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، نقشی بی‌بدیل و راهبردی است.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه نهاد خانواده تصریح کرد: دشمنان به‌خوبی دریافته‌اند که تضعیف هویت، ایمان و عفاف زن مسلمان، جامعه را دچار فروپاشی درونی می‌کند.

وی بیان کرد: امروز میدان «فرهنگ و خانواده» یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد است و بانوان مؤمن و انقلابی، فرماندهان خط مقدم این جبهه‌اند.