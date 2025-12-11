خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: هر انسانی، در هر نقطه از تاریخ و فرهنگ، وقتی میخواهد از خالصترین شکل عشق سخن بگوید، بیدرنگ از مادر یاد میکند؛ زیرا مادر تنها یک نسبت زیستی نیست، بلکه یک «منزلت وجودی» است که در قلب تجربه انسانی قرار دارد.
روز مادر، بهانهای است برای بازخوانی این حقیقت بزرگ؛ حقیقتی که پیامبران، اولیای الهی، شاعران و اندیشمندان در طول قرنها بر آن تأکید کردهاند.
در متون اسلامی، از مادر با چنان احترام و تعظیمی یاد شده که هیچ نقش اجتماعی یا عاطفی دیگری به آن نمیرسد.
مشهورترین حدیث پیامبر اکرم (ص) —که در منابع معتبر آمده است— وقتی مردی پرسید چه کسی بیشترین حق را بر گردن من دارد، فرمودند: «مادرَت، مادرَت، مادرَت، سپس پدرت.» این روایت، نهتنها نشاندهندهی جایگاه ویژهی مادر است، بلکه یک درس تربیتی نیز در خود دارد؛ اینکه ریشهی بسیاری از نیکیها و برکتها در زندگی انسان، در احترام، خدمت و محبت به مادر است.
در حدیث دیگری از امام سجاد (ع)، آمده است که در رساله حقوق فرمودند: «حق مادر بر تو این است که بدانی او ریشهی وجود توست؛ اگر او نبود، تو نبودی.» این سخن، عمق فلسفیِ رابطهی مادر و فرزند را نشان میدهد؛ مادر تنها پرورشدهندهی جسم نیست، بلکه واسطهی تحقق وجود انسان در جهان است. قرآن کریم نیز در چندین آیه، بهویژه در سوره لقمان، از «رنج بارداری» و «زحمت شیر دادن» یاد میکند؛ گویی خداوند میخواهد انسان را متوجه کند که مقام مادر نهفقط به خاطر احساسات لطیف او، بلکه به دلیل رنجهایی است که در راه آفرینش و پرورش انسان تحمل میکند؛ رنجهایی که «هیچکس جز مادر» آن را تجربه نمیکند.
جایگاه زن در مکتب اسلام، تجلی اسماً الهی است / مقام مادر، سنگ بنای جامعه سالم
حجتالاسلام و المسلمین شیرزاد حسنی، رئیس تبلیغات اسلامی جزیره ابوموسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، با تأکید بر عظمت و کرامت زن در نظام فکری اسلام، اظهار داشت: زن در منطق قرآنی، نه یک موجود فرعی، بلکه محور تعادل و کانون تربیت صحیح جامعه انسانی است.
تأکید بر کرامت و هویتیابی زن مسلمان
حجتالاسلام حسنی در سخنانی که بر اهمیت الگوسازی فاطمی برای زنان جامعه تأکید داشت، تصریح کرد: اسلام در مسیر هویتیابی زن، مسیری را ترسیم کرده که او را از بند اسارتهای مادی و توطئههای فرهنگی غرب نجات میدهد. این مقام رفیع، با تأکید بر آموزههای وحیانی، زن را به جایگاه شایستهای رسانده که در تراز هدایت الهی قرار دارد.
وی با اشاره به نقش محوری مادر در تعالیم دینی، ادامه داد: مقام مادر، تجلی کامل ایثار، مهرورزی و تربیت است؛ سنگ بنای هر جامعهی متعالی، از دامن پاک مادران پاک سرشت بنا شده است. این جایگاه رفیع، آنقدر در دین ما مورد تکریم قرار گرفته که خداوند متعال در قرآن کریم، احسان به والدین را در ردیف عبادت خود قرار داده است.
اشاره به مستندات قرآنی در باب جایگاه مادر
رئیس تبلیغات اسلامی ابوموسی در تشریح اهمیت این جایگاه، به صراحت به آیات قرآن کریم استناد کرد و افزود: بررسی کلام نورانی وحی نشان میدهد که احترام به مادر، یک وظیفه اخلاقی صرف نیست، بلکه یک دستور الهی است. خداوند متعال در سوره لقمان، آیه ۱۴ میفرماید: «وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَیٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ» (و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با سُستی بر سُستی حمل کرد و دوران شیرخوارگیاش در دو سال پایان یافت؛ [که شکر من و پدر و مادرت را به جای آوری که بازگشت به سوی من است).
وی افزود: این آیه شریفه به وضوح، سختیهای دوران حمل و شیردهی را دلیل وجوب شکر مادر قرار میدهد و این مقام را چنان بالا میبرد که در کنار شکرگزاری از خداوند قرار میگیرد.
زن، کانون استحکام خانواده و رشد جامعه
حجتالاسلام حسنی در بخش دیگری از سخنان خود، هویت زن مؤمن را در ایفای نقشهای سهگانه او تعریف کرد: همسر، مادر و عضوی فعال در جامعه اسلامی.
او تأکید کرد: وقتی پایههای خانواده توسط بانوی بصیرتمند مستحکم شود، جامعه در برابر آسیبها بیمه میگردد. نقش زن در پرورش نسل انقلابی و تربیت شهروندانی مؤمن، نقشی بیبدیل است که هیچ نهاد دیگری قادر به ایفای آن نیست.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با الگوبرداری از مکتب اهل بیت (ع) به ویژه سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت خدیجه کبری (س)، شاهد تعالی جایگاه زن مسلمان در عرصه فردی و اجتماعی باشیم و روز زن، فرصتی برای بازاندیشی در این مسیر متعالی باشد.
فقه اسلامی، زن را در اوج کرامت جای داده است / تکریم حقوقی زن، از منظر آیات و روایات
حجتالاسلام و المسلمین حسین ایلیاد پور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح نگاه اسلام به حقوق و جایگاه زن، تأکید کرد: متون فقهی شیعه، نه تنها به زن حقوقی بنیادین اعطا کرده، بلکه در بسیاری از ابعاد، جایگاهی فراتر از عرفهای زمانه برای او تعریف نمودهاند که مبتنی بر کرامت ذاتی اوست.
تأکید بر اصالت تکالیف در برابر حقوق
رئیس تبلیغات اسلامی سیریک با اشاره به اینکه اسلام از منظر فقهی، زن و مرد را در سیر کمال و تقرب به خداوند شریک میداند، اظهار داشت: در نگاه فقهی، تفاوتهای مطرح شده میان زن و مرد، عمدتاً ناظر به تفاوتهای خلقت و تبیین وظایف تکوینی و تشریعی است، نه کاستن از ارزش ذاتی و انسانی ایشان. این تفاوتها، زمینه را برای تکامل هر جنس در مسیر قرب الهی فراهم میآورد.
وی افزود: مجموعه احکام فقهی درباره نفقه، ارث، شهادت و ولایت، جملگی بخشی از یک نظام حقوقی منسجم هستند که هدف نهایی آن، حفظ کرامت زن و تضمین استقلال او در چارچوب خانواده و جامعه است.
استناد به منابع فقهی و روایی در باب حقوق زوجه
حجتالاسلام ایلیاد پور با تأکید بر نقش اساسی زن در نهاد خانواده از دیدگاه فقهی، به برخی مستندات مهم اشاره کرد: بررسی منابع اصیل فقهی، نشاندهنده اهمیت بی چون و چرای حقوق زوجه است. به عنوان نمونه، در بحث نفقه، فقیهان عظیمالشأن بر این اجماع دارند که تأمین نیازهای مادی زن، حتی در صورت استقلال مالی او، یک حکم شرعی لازمالاجرا است که نشان از اهمیت حمایت از جایگاه او دارد.
وی با استناد به روایات معصومین (ع) ادامه داد: در کتب حدیثی داریم که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (زنان، برادران و همتایان مردان هستند). این بیان شریف، نشان میدهد که حقوق بنیادین انسانی در نزد شارع مقدس برای هر دو جنس مشترک است و هرگونه تبعیض ناروا، با اصول فقهی مغایر است.
زنان، در مقام مجتهد و راوی احکام
رئیس تبلیغات اسلامی سیریک، همچنین به ظرفیت بالای زن در کسب مراتب علمی و نقل احادیث اشاره کرد و گفت: بانوان بزرگواری در طول تاریخ اسلام، نقش محوری در حفظ و انتقال احادیث اهل بیت (ع) داشتهاند؛ جایگاهی که نشان میدهد در مسیر علمآموزی و اجتهاد، هیچ محدودیتی برای ایشان متصور نبوده است. به عنوان مثال، کتب حدیثی ما مملو از روایاتی است که مستقیماً از بانوان بزرگوار نقل شده است.
وی در پایان نتیجهگیری کرد: مسئولیت امروز ما این است که با تکیه بر فقه پویا و استدلالهای متقن، به جهانیان نشان دهیم که اسلام، نگاهی مبتنی بر عدالت و کرامت متعالی به زن داشته و هیچگاه جایگاه او را در معادلات اجتماعی و خانوادگی نادیده نگرفته است.
تخریب الگوی زن تمدنساز اسلامی؛ هدف نهایی عملیات روانی غرب در حوزه خانواده است
حجتالاسلام و المسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، انتقاد شدید از رویکرد غرب به مقوله زن، اعلام کرد: آنچه امروز تحت عنوان آزادیهای زنانه از سوی نظام سلطه جهانی تبلیغ میشود، در حقیقت یک عملیات مهندسیشده برای نابودی بنیاد نهاد خانواده و تضعیف مهمترین رکن تمدن اسلامی یعنی "زنِ تمدنساز" است.
فرو کاستن زن به یک کالا و مصرف
رئیس تبلیغات اسلامی با اشاره به تضاد میان آموزههای اسلامی و اومانیسم غربی، گفت: غرب، پس از آنکه نتوانست مستقیماً با بنیانهای ایمانی ما مقابله کند، به سمت هدف قرار دادن مهمترین لایه حفاظتی جامعه، یعنی نهاد خانواده، روی آورد. سیاست آنها این است که زن را از جایگاه ارزشمند مادری، همسری و فقیه در خانه، به یک کالای مصرفی و ابزاری برای تأمین منافع اقتصادی تقلیل دهند.
وی افزود: این تهاجم فرهنگی، تلاش دارد تا زن مسلمان را از هویت اصیل خود که برگرفته از فاطمه (س) و زینب (س) است، جدا سازد و او را در رقابتهای بیپایان دنیوی و فردگرایی افراطی غرق کند، هدفی که تنها به فروپاشی ساختار جامعه ختم خواهد شد.
رسالت روشنگری در برابر روایتهای دروغین
حجتالاسلام خانجانی تأکید کرد: روحانیون و مبلغان وظیفه دارند تا با تکیه بر مبانی قرآنی و سیره اهل بیت (ع)، این پروژههای تخریبی را افشا سازند.
وی با استناد به آیات قرآن، روشنگری را تنها راه مقابله دانست و بیان داشت: وقتی خداوند متعال به صراحت در قرآن میفرماید: «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا…» (نور/۳۱)، هدف، محدود کردن زن نیست، بلکه هدف، محافظت از مقام و منزلت او در برابر نگاههای آلوده و حفظ ارزشهای خانوادگی است. غرب تلاش میکند مفهوم "حجاب" را نه به عنوان یک سپر عزت بلکه به عنوان نماد ظلم و ستم معرفی کند تا بتواند زن را از پناهگاه امن خود خارج سازد.
ضرورت بازتعریف الگوهای موفق ایرانی-اسلامی
رئیس تبلیغات اسلامی پارسیان در پایان سخنان خود، بر لزوم تولید محتوای فاخر و بومی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: ما باید الگوی موفق زن مسلمان ایرانی که توانسته همزمان در عرصههای علم، اجتماع و خانواده بدرخشد را به درستی معرفی کنیم. شکست این پروژه غرب، در گرو بصیرت و ایستادگی بانوان و خانوادههای ماست که همچنان به میراث گرانبهای خود وفادار ماندهاند.
