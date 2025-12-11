ازدواج سالانه در کشور نصف شد؛ هشدار درباره سقط جنین و جهش سالمندی

به گزارش خبرنگار مهر ، سجاد رحیمی بیستونی، در آیین اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی «ایران جوان» که امروز (۲۰ آذر) در تربتحیدریه برگزار شد، اظهار کرد: فراخوان این جشنواره از ۱۳ آبان آغاز و فرصت ارسال آثار تا سوم آذر ادامه داشت. در این دوره حدود ۲۴۰۰ نفر شرکت کردهاند و بالغ بر ۱۵ هزار اثر به دبیرخانه رسیده است که نسبت به دوره نخست، رشدی پنجبرابری را نشان میدهد. همچنین حضور ۱۱ کشور، بُعد بینالمللی این جشنواره را تقویت کرده است.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد شرکتکنندگان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند و مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره، جریانسازی و سپس حساسیتزایی نسبت به موضوع جوانی جمعیت است. به گفته او، براساس قانون جوانی جمعیت، دستگاههای مختلف باید بخشی از منابع خود را در این حوزه هزینه کنند.
رحیمی با اشاره به کاهش شدید فرزندآوری در کشور گفت: در دهه ۶۰، به ازای هر ۱۰ خانواده حدود ۶۵ نوزاد متولد میشد اما این رقم امروز به حدود ۱۵ نوزاد کاهش یافته است. همچنین سرعت رشد سالمندی در ایران فراتر از روند جهانی است، بهگونهای که افزایش سهبرابری سالمندان که باید طی یک قرن رخ میداد، در کمتر از ۳۰ سال اتفاق افتاده است.
رئیس دانشگاه علومپزشکی تربتحیدریه تصریح کرد: جوانان برای ازدواج اشتیاق دارند اما شرایط مناسب فراهم نیست. باید نگران روزی باشیم که همین اشتیاق نیز از بین برود، چرا که ازدواج تنها مسئله اقتصادی نیست اما اقتصاد یکی از عوامل اثرگذار است.
وی مرگومیر جوانان در حوادث ترافیکی، فروش و مصرف داروهای سقط جنین، افزایش سقط و رشد ۳۰ درصدی طلاق در دهه گذشته را از چالشهای جدی «جوانی جمعیت» عنوان کرد و افزود: از ظرفیت هنرمندان برای فرهنگسازی استفاده کردهایم و تلاش داریم این جشنواره در سطح ملی و در سراسر کشور برگزار شود.
