محجوب: راه عبور از رکود، تقویت تقاضا است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب ظهر پنج شنبه در نشست سالانه دبیران و هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر شمال‌غرب کشور که روز پنجشنبه در زنجان برگزار شد، با هشدار نسبت به تشدید رکود در بخش تولید، کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا را مهم‌ترین تهدید معیشت و اشتغال کارگران کشور دانست و تأکید کرد که سیاست‌های صرفاً ضدتورمی بدون توجه به پیامدهای رکودی، می‌تواند بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی را متزلزل کند.

وی با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی کارگران و تولیدکنندگان گفت: امروز رکود تولید و کاهش قدرت خرید، به تهدیدی جدی برای اشتغال و معیشت جامعه کارگری تبدیل شده است و ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری بینجامد.

محجوب با اشاره به طرح‌هایی همچون حذف صفر از پول ملی اظهار داشت: تجربه کشورهایی مانند ایتالیا و ترکیه ثابت کرده که چنین اقداماتی بدون اصلاحات ساختاری، تنها ظاهر اقتصاد را تغییر می‌دهد و نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در مواردی به بحران‌های شدیدتر منجر می‌شود.

وی افزود: سیاست‌های شکلی وقتی بدون اصلاحات بنیادین اجرا شوند، نتیجه‌ای جز انحراف افکار عمومی و به‌تعویق‌انداختن مشکلات واقعی نخواهند داشت.

رکود و تورم همزمان؛ ترکیبی خطرناک برای اقتصاد

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه تورم با وجود همه مشکلاتش می‌تواند از رکود جلوگیری کند گفت: اما کشور امروز با وضعیت دشوار تورم همراه با رکود مواجه است؛ شرایطی که آثار سنگینی بر اقتصاد و جامعه می‌گذارد.

محجوب افزود: برخی سیاستگذاران تنها به کنترل تورم فکر می‌کنند و از پیامدهای رکود غافل هستند. او تصریح کرد: رکود می‌تواند پایه‌های اجتماعی و اقتصادی را سست کند و نادیده گرفتن آن، مشکلات بسیار عمیقی ایجاد خواهد کرد.

وی با تشریح عوامل رکود فعلی در بخش تولید، ناترازی برق، کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا را سه عامل اصلی برشمرد و گفت: وقتی دستمزدها به‌روز نمی‌شوند، قدرت خرید کاهش می‌یابد، تقاضا افت می‌کند و در نتیجه تولید تعطیل می‌شود. این چرخه معیوب امروز بر بسیاری از واحدهای تولیدی سایه انداخته است.

محجوب با تأکید بر اینکه افزایش صرفاً عددی دستمزدها به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست، افزود: مقایسه حقوق بازنشستگان و کارگران با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ارزش واقعی درآمدها به‌شدت کاهش یافته است.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به نظریه‌های اقتصادی گفت: راه‌حل رفع رکود تولید از مسیر تقاضا می‌گذرد. تقاضا زمانی تقویت می‌شود که قدرت خرید کارگران و کارمندان ترمیم شود. بدون افزایش واقعی و نه اسمی دستمزدها، خروج از رکود امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی باید به‌صورت هم‌زمان مهار تورم و حمایت از تقاضای داخلی را هدف بگیرند؛ در غیر این صورت رکود، دامنه اثرات منفی خود را گسترده‌تر خواهد کرد.

محجوب با اشاره به اساسنامه جدید خانه کارگر اعلام کرد: این تشکل وارد فاز تازه‌ای از فعالیت‌های صنفی شده است و تلاش می‌کند با سازوکارهای جدید، نقش مؤثرتری در دفاع از حقوق کارگران ایفا کند.