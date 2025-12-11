  1. جامعه
جلوه‌آفرینی ویژه پایتخت در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

سازمان زیباسازی شهر تهران در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام مادر، مجموعه‌ای از اکران‌های فرهنگی را در سطح پایتخت اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر ۵۰۰ تخته طرح فرهنگی با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س) در سازه‌های تبلیغات محیطی پایتخت اکران شد.

همچنین ۴۰۰ تخته پرچم در پل‌های هوایی و میادین اصلی، ۲۵ ابری‌پرچم اهتزاز و ۵۰ نما پرچم در ابعاد مختلف در فضاهای شهری نصب شده است.

این اقدامات با هدف ارتقای جلوه‌های بصری شهر، ۲۲۶ هزار و ۷۰۰ متر طول ریسه پارچه‌ای الوان و ۸۳ هزار و ۶۰۰ متر طول ریسه نوری در معابر و محورهای شاخص اجرا کرده و افزون بر آن ۹۱۰ تخته پرچم ۲۰۲۳ و ۲۰ مورد المان مناسبتی نیز جانمایی شده است.

در این ایام نیز اکران‌های محیطی در دو محور محتوایی طراحی و در سراسر شهر اجرا شده است از جمله مجموعه «زن؛ جریان زندگی» شامل ۳۷ سازه پرتابل و ۵۴ عرشه و مجموعه «ولادت حضرت زهرا (س)» شامل ۳۰ سازه پرتابل و ۳۰ عرشه بوده که در نقاط مختلف پایتخت به نمایش درآمده است.

این اقدامات در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی ایرانی، تقویت هویت‌بخشی در منظر شهری و افزایش احساس تعلق شهروندان به مناسبت‌های دینی و ملی اجرا شده و برنامه‌های مشابه در دیگر مناسبت‌های پیش‌رو نیز تداوم خواهد داشت.

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

