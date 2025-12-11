به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مدیر نشر معارف به همراه جمعی از معاونین این نشر، در دیداری از زحمات حجتالاسلام حامد کاشانی در دفاع از حریم ولایت و امامت قدردانی کردند. در این مراسم، به رسم ادب و ارادت، هدایایی از طرف همراهان عزیز نشر معارف به ایشان اهدا شد. این دیدار به عنوان نشانهای از قدردانی از شجاعت، غیرت و تلاشهای ارزشمند حجتالاسلام کاشانی در راستای دفاع از حریم ولایت ائمه طاهرین (ع) برگزار گردید.
در پایان این ملاقات، گزارشی از استقبال بینظیر محبین اهلبیت (س) از کتاب «قبله کعبهزاد» ارائه شد. این کتاب در نهمین ما عرضه به تیراژ ۲۷ هزار دوره ۳ جلدی (معادل ۸۱ هزار جلد) به دست مخاطبین عزیز رسیده و برنامههای ترویجی و تبلیغی مرتبط با آن نیز مطرح گردید.
