گرانی اجناس آزار دهنده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به اینکه همان طور که مقام معظم رهبری وظیفه همه ما را مشخص کرده و فرمودند از دولت حمایت شود، چون در مقابل دولت و ملت ایران شیطان بزرگ و رژیم جعلی صهیونیستی و حامیانش قرار دارند، اظهار داشت: دولت، قوه مجریه و قوه قضائیه در صف اول این مبارزه هستند.

گرانی اجناس آزار دهنده است

وی با بیان اینکه وظیفه می‌دانیم که از حاکمیت و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی حمایت کنیم و در عین حال مطالبات منصفانه را هم بیان کنیم، عنوان کرد: یکی از این مطالبات این بوده که گرانی اجناس آزار دهنده است، برخی از اقلام در بازار احتکار شده اند و گران فروخته می‌شوند، باید چاره جویی کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان، افزود: بخشی از کلام من متوجه محتکران و گران فروشان است، در فرهنگ اسلامی محتکر، کم فروش و گران فروش، ملعون است، بر اساس روایات این شخص نفرین شده است، در دید مردم منفور است، او را متقلب می‌دانند، او را ظالم در حق عموم مردم می‌دانند.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه در شش سوره از قرآن، آیاتی است که کم فروش و محتکر را به امید گران فروشی، سرزنش می‌کند، گفت: تنظیم بازار درباره همه کالاها در کل کشور نیازمند طرح نوعی است، این شکل و شیوه شایسته ملت ایران نیست، از سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، بازرسی، دستگاه‌های قضائی و امنیتی، استانداری و… پیگیری کنند که از این وضعیت خارج شویم.

راه رسیدن به موفقیت پژوهش‌های کاربردی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ۲۵ آذر و روز پژوهش، گفت: راه رسیدن به موفقیت پژوهش‌های کاربردی است، کلید استقلال و پیشرفت کشور تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی است، در بخش‌هایی که پژوهش‌های کاربردی در کشور انجام شده جز برترین کشورها هستیم، در جاهایی هم که پژوهش‌ها انجام نشده است، با سختی روبرو هستیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه راه موفقیت، تحقیقات، پژوهش و حمایت از پژوهشگران است، گفت: در نهادهای آموزشی با تنوع گوناگونی که دارند لازم است که این حمایت صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به مناسبت ۲۷ آذر و روز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت آیت الله مفتح، استاد حوزه و دانشگاه به وسیله گروه فرقان تبهکار، افزود: حوزه و دانشگاه، روحانی و دانشجو، کلید موفقیت برای ارتقای فرهنگی و دینی و علم و فناوری هستند.

حوزه و دانشگاه راه پیشرفت فرهنگی، دینی، علم و فناوری است

نماینده ولی فقیه در لرستان، تصریح کرد: حوزه و دانشگاه راه پیشرفت فرهنگی، دینی، علم و فناوری است، شهدا و بزرگانی مانند شهید آیت الله مفتح، شهید آیت الله بهشتی، شهید استاد مطهری، شهید باهنر، شهید مبشر و… هم که در این مسیر تلاش کردند، جز اولین گروههای بودند که به وسیله دشمنان به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آمران به معروف و ناهیان از منکر همیشه مورد تهاجم اراذل و اوباش بوده اند، گفت: گاهی اتفاقات نادری به وجود می‌آید و کسی با سر و وضع ناهنجاری یک مرتبه پیدایش می‌شود، آمر ما باید اطمینان داشته باشد که اگر امر به معروف کرد، آن طوری که ستاد امر به معروف و نهی از منکر از او حمایت می‌کند در کلانتری هم اگر پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پرونده به دستگاه قضائی ارسال می‌شود، بداند که از او حمایت می‌کنند.

وی گفت: باید به عناصر انقلابی و حزب الهی و اخلاق مدار اطمینان را بدهیم که در چنین مواقعی مورد حمایت هستند.