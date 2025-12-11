بازدید استاندار هرمزگان از نیروگاه برق بنگلان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان در سفر به شهرستان جاسک، از نیروگاه برق ۴۲ مگاواتی بنگلان بازدید کرد.
در این بازدید، روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، ظرفیتهای پیشبینیشده و عملکرد بخشهای مختلف این نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت.
نیروگاه ۴۲ مگاواتی بنگلان از پروژههای مهم زیرساختی شرق هرمزگان به شمار میرود و نقش قابلتوجهی در تأمین پایدار برق شهرستان جاسک، حمایت از توسعه صنعتی و عمرانی سواحل مکران و افزایش اطمینان شبکه برق منطقه دارد.
محمد آشوری تازیانی نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، در پایان این بازدید تأکید کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در بهبود برقرسانی شرق استان خواهد داشت و از همین رو لازم است پیگیریهای لازم با جدیت انجام شود.
وی افزود: تلاش میکنیم این طرح هرچه زودتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
