به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با همراهی امیر فتاحی فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش و دیگر مسئولان در جمع اهالی روستای سیل زده نگر پایین با تأکید بر حضور میدانی مسئولان گفت: ما خادم شما هستیم و همه مسئولان در منطقه حضور دارند و هیچ فاصلهای بین مردم و مسئولان وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران خسارات ناشی از سیلاب و با قدردانی از خدمات دستگاههای امدادی، نیروی دریایی ارتش، سپاه و بسیج افزود: دستورات لازم برای تعیین دقیق خسارات صادر شده و در زمینه بازسازی و بهسازی واحدهای آسیبدیده، اقدامات اساسی و مؤثری انجام خواهد شد.
استاندار هرمزگان همچنین بر ضرورت انجام برآورد دقیق خسارات تأکید کرد و دستور داد دستگاههای اجرایی ذیربط در اسرع وقت نسبت به جمعبندی خسارات و تسریع در روند جبران آن اقدام کنند.
آشوری تازیانی به مردم اطمینان خاطر داد که مسئولان تا پایداری کامل زندگی مردم در کنار آنها خواهند بود.
در این بازدید، مجموعه نیروهای امدادی، اجرایی و خدماترسانی نیز گزارشی از اقدامات انجامشده و نیازهای فوری منطقه ارائه کردند و بر تداوم خدمترسانی تا رفع کامل مشکلات مردم تأکید شد.
