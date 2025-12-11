اعلام آمادگی ترکیه برای اعزام نیرو به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره با اشاره به اینکه برای اجرای توافق آتشبس غزه تلاش میکند، گفت که گامهای لازم برای انتقال به مرحله دوم توافق آتشبس در غزه وجود دارد.
وی ابراز داشت که برخی از بندهای توافق آتشبس غزه باید اجرا شود و مسئولیت آن بر عهده واشنگتن و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا است.
فیدان افزود: ما با قطر، عربستان سعودی، امارات، مصر و اردن برای اجرای توافق آتشبس غزه تلاش میکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماتیک ترکیه ابراز داشت: ما منتظر اجرای برخی گامها، به ویژه تأسیس شورای صلح، واگذاری اداره غزه به فلسطینیها و تأسیس نیروی پلیس هستیم.
وی خاطرنشان کرد که ترکیه آماده است تا تمام تلاشها را انجام دهد و تمام مسئولیتها را برای حل مسالمتآمیز مسئله فلسطین بر عهده بگیرد.
فیدان ضمن ابراز آمادگی برای دستیابی به صلح در منطقه و اعزام نیرو در صورت لزوم، ابراز داشت: ما میخواهیم توافق آتشبس در غزه به طور طبیعی پیش برود و نمیخواهیم تغییر کند.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تحولات سوریه گفت که تل آویو نمیخواهد فرصتی را که جامعه جهانی به مردم سوریه داده است، به آنها بدهد. نتانیاهو میخواهد قدرت خود را از ضعف کشورهای اطراف خود بگیرد.
فیدان با غیر قابل قبول دانستن حملات رژیم صهیونیستی به سوریه گفت که با لغو قانون سزار، دولت آمریکا نقش خود را در رفع موانع رشد اقتصادی در سوریه ایفا کرده است. ما با آمریکا در مورد سوریه و حملات اسرائیل به خاک آن در تماس هستیم.
وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که رژیم صهیونیستی سیاستهای توسعهطلبانه خود را متوقف کند و درک کند که این سیاستها به نفع هرج و مرج است.
نظر شما