دردسرهای نزدیکی به آمریکا برای رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی نوشت: عاصم منیر رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان با بزرگ‌ترین چالش دوران خدمت خود مواجه است، زیرا واشنگتن از اسلام‌آباد خواسته تا به غزه نیرو اعزام کند.

رویترز به نقل از منابعی در ارتش پاکستان نوشت: احتمالاً، فیلدمارشال منیر در هفته‌های آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. این سومین دیدار وی در شش ماه اخیر خواهد بود که تمرکز آن، احتمالاً روی اعزام نیرو به غزه خواهد بود.

این رسانه انگلیسی زبان افزود: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه، اعزام نیرو از کشورهای مسلمان برای نظارت بر دوره انتقال و بازسازی اقتصاد این منطقه را شامل می‌شود. بسیاری از کشورها درباره این مأموریت که هدف آن خلع سلاح گروه‌های مقاومت است، محتاط هستند زیرا ممکن است آنها را وارد درگیری کرده و موجب خشم حامیان فلسطین در داخل شود.

رویترز نوشت: امتناع از اعزام نیرو می‌تواند ترامپ را عصبانی کند و پاکستان به دلیل تمایل به دریافت سرمایه‌گذاری و کمک امنیتی از واشنگتن، در اینباره تحت فشار است. در عین حال، حضور نیروهای پاکستانی در غزه ممکن است آتش اعتراضات احزاب اسلام‌گرای داخلی را شعله‌ور کند.

این رسانه غربی نوشت: ورود پاکستان به این مأموریت، فیلدمارشال منیر را در داخل با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد و افکار عمومی ممکن است منیر را «در خدمت اسرائیل» بدانند.