قربان پور: بیش از ۵۰۰ تن قارچ در شهرستان کاشمر تولید شده است

کاظم قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید سالیانه ۵۰۰ تن قارچ در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: شهرستان کاشمر با ایجاد زنجیره تولید قارچ در استان خراسان رضوی به قطب تولید این محصول تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر تعداد واحدهای پرورش قارچ کاشمر را ۲۵ واحد عنوان کرد و افزود: این صنعت با مزایای چندجانبه اقتصادی، اجتماعی، تغذیه‌ای و زیست محیطی پتانسیل تبدیل شدن به یکی از محورهای توسعه کشاورزی پایدار را دارد.

وی تولید قارچ را یکی از بخش‌های پویای بخش کشاورزی کاشمر دانست و ادامه داد: سطح زیرکشت قارچ شهرستان کاشمر بیش از ۳۶۰۰ هزار متر مربع است که با استفاده از روش‌های نوین تولید سالیانه از هر مترمربع ۱۴۰ کیلوگرم قارچ برداشت می‌شود.

قربان پور میانگین کاشت سالیانه را بین ۴ تا ۵ دوره عنوان و بیان کرد: نیاز به سرمایه اولیه نسبتاً پایین، بازدهی سریع، قابلیت تولید در فضاهای کوچک، ایجاد ارزش افزوده بالا و بازار فروش گسترده از دیگر مزایای این محصول زودبازده و اقتصادی است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر به مشکلات این حوزه اشاره و اظهار داشت: نوسانات قیمتی مواد اولیه، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها، محدودیت در صادرات را می‌توان از مهمترین مشکلات بخش تولید قارچ برشمرد.

وی بهره‌وری واحدهای تولید قارچ را در وضعیت مناسبی دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی، ارتقای دانش فنی و بهبود زنجیره تأمین چشم انداز روشنی برای افزایش تولید و بهره‌وری وجود دارد.