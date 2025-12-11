آیت الله فلاحتی: انقلاب اسلامی خط بطلان بر تحقیر زن در غرب کشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه پنج‌شنبه در همایش سراسری «چلچراغ آیه‌ها» در فومن با بیان اینکه مکتب آسمانی و ایمانی توجه ویژه‌ای به زن دارد که هیچ مکتب وهمی دنیا ندارد، اظهار کرد: دنیای بشر مدرن شده ولی نه تنها به زن توجه نکرده بلکه بزرگترین ظلم را به جامعه بشری کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان افزود: مکتب اسلام زن را به عنوان یک موجود و مخلوق در کنار مردان معرفی کرده و برای او همچون مردان حقوق صادر کرده است. تفکرات پوچ مانند انسان منهای خدا و اومانیسم، ظلم فاحشی بر جوامع امروز روا داشته و بسیاری از زنان مسلمان نیز از فرهنگ توهمی غرب تأثیر پذیرفته‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام و قرآن دیدند که قوانین و برنامه‌های اسلام برای زنان اگر در جوامع بشری نفوذ کند، آنان به نیات باطل نمی‌رسند؛ گفت: دشمن احکام اسلامی مانند ارث، دیه و حجاب را به‌عنوان محدودیت معرفی کردند و خانه را قفس تعریف کردند.

خانواده کانون برکت و مدیریت زن است

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه غرب پس از رنسانس زن را برای تبلیغ کالاها و اجناس وارد عرصه اجتماعی کرد، اظهار کرد: امروز تعریف غرب از زن عقل و منطق انسانی را نمی‌پذیرد و زن را در حد کالا پایین آورده است.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی خط بطلانی بر این تفکرات کشید و زن را با تعریف انسانی و کرامت اسلامی معرفی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره اینکه در نگاه اسلام، انسان جنس مذکر و مونث ندارد و کرامت انسانی اصل است، افزود: زن و مرد دوشادوش یکدیگر هستند و هیچ امتیازی از روی جنسیت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر رعایت عدالت در حقوق زنان تأکید دارند، نخستین مسأله را خانه و خانواده بیان کرد و گفت: دشمنان خانه و خانواده را تحقیر کرده‌اند در حالی که کانون خانواده منشأ برکات و نخستین مرکز توجه جامعه است.

الگوی فاطمه زهرا (س) در مدیریت خانه

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت زهرا (س) نه تنها الگوی جامعه اسلامی بلکه الگویی برای همه بشریت است.

وی با بیان اینکه پیامبر مدیریت بزرگ خانه را به حضرت زهرا (س) سپردند و این نشان‌دهنده جایگاه زن در مدیریت خانواده است، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) تقسیم کار میان حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) را الگویی برای مدیریت خانواده قرار دادند؛ خانه با فاطمه و بیرون با علی.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان افزود: خانه جامعه برتر است و مدیریت زن در خانه همانند رهبری در جامعه است.

وی فاطمه‌شناسی را مهم دانست و گفت: و هنوز در آغاز راه هستیم. زن مسلمان با آنچه خدا در وجودش نهاده و با الگوگیری از حضرت زهرا (س) می‌تواند تدبیر منزل را به عنوان یکی از فضائل و کرامت‌های خود به نمایش بگذارد.