به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری و امیرخلبان قربانی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده هوانیروز ارتش، در دیداری مشترک بر ضرورت گسترش همکاری‌های راهبردی میان دو نهاد تأکید کردند.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های توسعه عملیات هوایی، ارتقای استانداردهای ایمنی، تبادل تجربیات فنی و تخصصی، آموزش و تمرینات مشترک، همچنین بهره‌برداری بهینه از فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوایی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار این سازمان، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان رکن اصلی تنظیم‌گری، استانداردسازی و نظارت بر صنعت هوانوردی کشور، آمادگی دارد همکاری‌های گسترده‌تری با ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه‌های امداد و نجات هوایی، مدیریت سوانح، عملیات اضطراری، پدافند غیرعامل و توسعه زیرساخت‌های مشترک را عملیاتی کند.

وی از آغاز فرآیند تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان هواپیمایی کشوری و ارتش خبر داد و افزود: هم‌افزایی ظرفیت‌های غیرنظامی صنعت هوانوردی می‌تواند به افزایش ضریب ایمنی، توسعه عملیات هوایی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت اقتدار ملی در فضای هوانوردی کشور منجر شود.

امیرخلبان قربانی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش و فرمانده هوانیروز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام علی‌اکبر شیرودی، قهرمان برجسته هوانیروز ارتش در دوران دفاع مقدس، گفت: شهید شیرودی نقشی راهبردی در عملیات‌های هوایی دوران جنگ تحمیلی داشت. وی بر تداوم مسیر خدمت، ایثار و شجاعت نسل جدید هوانوردان و اهتمام هوانیروز به توسعه همکاری‌های مشترک با سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد.