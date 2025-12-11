اعضای بدن نوجوان اردبیلی جان دوباره به بیماران بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، پارسا نعمت زاده، اهل و ساکن محله اجیرلو اردبیل، پس از بروز عارضه مغزی در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز بستری شده بود؛ اما با وجود تلاش بی‌وقفه تیم درمان، روند درمان نتیجه‌بخش نبود.



در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ و پس از تأیید مرگ مغزی، خانواده بزرگوار این نوجوان با بخشش بزرگ خود، رضایت به اهدای اعضا دادند.



شب گذشته، اعضای سالم پارسا در مرکز فراهم‌آوری و پیوند بیمارستان امام رضا (ع) تبریز برداشت شد و به بیماران نیازمند پیوند جان دوباره بخشید.