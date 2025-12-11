به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای عالی حوزه علمیه استان، ضمن تبریک سالروز اعطای کوثر به پیامبر اکرم (ص) و میلاد حضرت امام خمینی (ره)، اظهار داشت: خدمت در هر سطحی از حوزه علمیه، توفیق و نعمتی الهی است و این نعمت اقتضا می‌کند که مسئولان و طلاب، وظایف خود را به صورت جهادی و مسئولانه انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه خداوند دو خیر کثیر به پیامبر اکرم (ص) عطا فرموده، بیان کرد: در تفسیر المیزان برای کوثر ۲۶ معنا ذکر شده و بر اساس قرائن، وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا (س) و نیز چشمه‌ای در بهشت از مصادیق روشن آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، حکمت را نیز از مصادیق خیر کثیر دانست و افزود: وجود پیامبر اکرم (ص) هم خیر کثیر حکمت را دارا بود و هم خیر کثیر حضرت فاطمه زهرا (س) را؛ ۱۲ نور پاکی که خداوند تدبیر امت و عالم را به آنان سپرده است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به دو گونه بودن حکمت، توضیح داد: حکمت تعلیمی شامل بیان معرفت ناب و حقایق است و حکمت تدبیری به معنای رهبری جامعه و اتخاذ تصمیمات درست در موقعیت‌های حساس است. وی افزود: این دو گونه حکمت در حضرت زهرا (س) و نسل و همسر ایشان به‌خوبی متجلی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ادامه داد: جلوه‌ای از این حکمت را در سطحی پایین‌تر در شخصیت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب مشاهده می‌کنیم. ایشان امسال در دو عرصه، حکمت تعلیمی و تدبیری خود را به‌خوبی نشان دادند؛ نخست در پیام به همایش صدسالگی بازتأسیس حوزه علمیه که نشانه‌ای روشن از حکمت تعلیمی است و سپس در تدبیر راهبردی ایشان در جنگ ۱۲ روزه که نمود برجسته حکمت تدبیری بود و کشور را از خطری بزرگ عبور داد.

وی تأکید کرد: هر دو محور یادشده ظرفیت عمیق برای پژوهش، جهاد تبیین، جهاد تبلیغ و توسعه معارف انقلابی در حوزه علمیه دارند.