آیت الله لائینی: حوزه‌های علمیه تجلی روشن حکمت در روزگار کنونی هستند

ساری - نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و حوزه علمیه تجلی روشن حکمت در عصر حاضر هستند، بر ضرورت انجام «وظایف جهادی» در ارکان حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای عالی حوزه علمیه استان، ضمن تبریک سالروز اعطای کوثر به پیامبر اکرم (ص) و میلاد حضرت امام خمینی (ره)، اظهار داشت: خدمت در هر سطحی از حوزه علمیه، توفیق و نعمتی الهی است و این نعمت اقتضا می‌کند که مسئولان و طلاب، وظایف خود را به صورت جهادی و مسئولانه انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه خداوند دو خیر کثیر به پیامبر اکرم (ص) عطا فرموده، بیان کرد: در تفسیر المیزان برای کوثر ۲۶ معنا ذکر شده و بر اساس قرائن، وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا (س) و نیز چشمه‌ای در بهشت از مصادیق روشن آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، حکمت را نیز از مصادیق خیر کثیر دانست و افزود: وجود پیامبر اکرم (ص) هم خیر کثیر حکمت را دارا بود و هم خیر کثیر حضرت فاطمه زهرا (س) را؛ ۱۲ نور پاکی که خداوند تدبیر امت و عالم را به آنان سپرده است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به دو گونه بودن حکمت، توضیح داد: حکمت تعلیمی شامل بیان معرفت ناب و حقایق است و حکمت تدبیری به معنای رهبری جامعه و اتخاذ تصمیمات درست در موقعیت‌های حساس است. وی افزود: این دو گونه حکمت در حضرت زهرا (س) و نسل و همسر ایشان به‌خوبی متجلی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ادامه داد: جلوه‌ای از این حکمت را در سطحی پایین‌تر در شخصیت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب مشاهده می‌کنیم. ایشان امسال در دو عرصه، حکمت تعلیمی و تدبیری خود را به‌خوبی نشان دادند؛ نخست در پیام به همایش صدسالگی بازتأسیس حوزه علمیه که نشانه‌ای روشن از حکمت تعلیمی است و سپس در تدبیر راهبردی ایشان در جنگ ۱۲ روزه که نمود برجسته حکمت تدبیری بود و کشور را از خطری بزرگ عبور داد.

وی تأکید کرد: هر دو محور یادشده ظرفیت عمیق برای پژوهش، جهاد تبیین، جهاد تبلیغ و توسعه معارف انقلابی در حوزه علمیه دارند.

