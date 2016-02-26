به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه(س) مراسم نکوداشت شهیدان مکه و منی و مهاجران الی الله در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

در این مراسم که از سوی معاونت بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، طلاب، روحانیان و خانواده‌های شهدای منا حضور داشتند.



همچنین حاضران با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهیدان حاج سید قلبی حسین رضوی، حاج علی اصغرفولادگر، دکتر حاج غضنفراصل رکن آبادی و دکترحاج احمد حاتمی را گرامی داشتند.



حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسگر، نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت از حاضران در این مراسم بود.



حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن زمانی، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه به عنوان سخنران مراسم با تسلیت ایام فاطمیه(س) به بیان مناقب و فضایل حضرت صدیقه کبری(س) پرداخت.



وی با بیان این‌که «کوثر» یکی از القاب حضرت زهرا(س) است، بیان کرد: درباره لفظ «کوثر» معانی مختلفی بیان شده که یکی از آن‌ها به معنای خیر کثیر است.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با تأکید بر این‌که حضرت فاطمه(س) خیر کثیر الهی برای انسان‌ها هستند، عنوان کرد: به عقیده ما سوره «کوثر» نیز در شأن ایشان نازل شده است.



وی وساطت برای خلقت عالم آفرینش را یکی از خیرات کثیر حضرت زهرا(س) دانست و گفت: تمام عالم وجود به واسطه پرتوی از نور وجودی ائمه اطهار(ع) خلق شده است.



حجت‌الاسلام و المسلمین زمانی هدایت امت را دومین خیر کثیر حضرت فاطمه(س) برشمرد و یادآور شد: حضرت زهرا(س) به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب هدایت امت شدند. ابلاغ آن‌چه از خدا، پیامبر(ص) و جبرئیل(ع) به حضرت صدیقه کبری(س) رسیده بود، هدایت مستقیم ایشان بود.



وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) به وسیله اهل‌بیت(ع) که فرزندانشان هستند، سبب هدایت غیر مستقیم امت شدند. وجود امامزادگان و سادات نیز از دیگر روش‌های غیر مستقیم برای هدایت امت هستند.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان این‌که امام خمینی(ره) نیز از ذریه حضرت زهرا(س) بودند که اسلام و ملت ایران را زنده کردند، تأکید کرد: انقلاب ما نیز پرتوی از نور وجودی حضرت فاطمه(س) است.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران میوه‌ای از شجره طیبه صدیقه کبری(س) است. حیات دینی ما به سبب حضرت زهرا(س) است.



حجت‌الاسلام و المسلمین زمانی سومین خیر کثیر حضرت فاطمه(س) را خدمات ایشان در حق نبی‌اکرم(ص)، امیرمؤمنان(ع)، حسنین(ع) و ائمه اطهار(ع) دانست و بیان کرد: ایشان ام ابیها، مدافع ولایت، مادر نمونه برای امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و فداکار در حق امت و همسایگان بودند.



وی یادآور شد: چهارمین جلوه خیر کثیر صدیقه کبری(س) را در عالم برزخ و قیامت خواهیم دید. باقی ماندن مظاهر دین به برکت فاطمه صدیقه(س) است.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دعای حضرت ابراهیم(ع) به درگاه الهی برای امن قرار دادن سرزمین وحی عنوان کرد: به عقیده بنده در این دعا امن بودن جان و ایمان افراد مطرح است. البته فقها و علما درباره نوع نخست آن بحث می‌کنند.



وی اضافه کرد: متأسفانه امروزه سرزمین وحی از جهت امن بودن جانی و ایمانی آسیب دیده است. خداوند متعال تأکید می‌کند که نباید کفار وارد سرزمین وحی شوند و امروز هر چند شاید قرب جغرافیایی وجود نداشته باشد، ولی سلطه عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و... کفار نسبت به سرزمین وحی وجود دارد.



در بخش دیگری از مراسم نکوداشت شهیدان مکه و منی و مهاجران الی الله که از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد، حجت‌الاسلام درگاهی از حاضران فاجعه منا به بیان خاطراتی از شهیدان رکن آبادی، حاتمی، فولادگر و رضوی پرداخت.